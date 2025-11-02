Raphy Pina asegura que el nacimiento de su segunda hija con Natti Natasha “no fue fácil”

El productor musical Raphy Pina celebró el nacimiento de su segunda hija, Dominique Isabelle, fruto de su relación con la cantante dominicana Natti Natasha. El dueño de Pina Records dedicó un mensaje en Instagram para dar la bienvenida a su hija y aseguró que el parto “no fue fácil”.

Raphy Pina publicó una foto sosteniendo en sus manos a la bebé recién nacida y expresó su emoción por convertirse en padre nuevamente. “Les presento, sin hacerlos esperar, a Dominique Isabelle. Hoy, con la bendición de papá Dios y de la mujer que amo, llegó a nuestras vidas otra princesita”, escribió el productor.

En otra parte del mensaje Raphy Pina aseguró que el nacimiento de Dominique Isabelle “no fue fácil”, pero no especificó qué ocurrió ni tampoco dio detalles sobre el proceso de parto de Natti Natasha.

“Después les contaré cómo fue el proceso… no fue fácil, pero Dios nunca nos soltó la mano“, finalizó Pina.

La primera en anunciar el nacimiento de su segunda hija fue la reguetonera Natti Natasha. A través de su cuenta en Instagram la intérprete publicó un emotivo video junto con la nueva integrante de la familia.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca… Les presento a nuestra hija, Dominique Isabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma”, expresó.

La artista reveló que quiso honrar el nacimiento de Dominique Isabelle con una canción que expresa todos sus sentimientos en este momento tan importante de sus vidas.

“Este día marca el comienzo de una nueva bendición en nuestras vidas, el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida. Por eso quise regalarle al mundo una parte de mi corazón en forma de canción. ✨ “1 de noviembre” ✨ Una historia hecha música, inspirada en el amor más grande que puede sentir una madre. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Bienvenida al mundo, mi niña”.

Raphy Pina y Natti Natasha están juntos desde 2018 cuando comenzaron a salir románticamente en secreto. En 2021 confirmaron públicamente su relación y en diciembre de 2020 se casaron. Ambos son padres de su primogénita Vida Isabelle y ahora de Dominique Isabelle.

