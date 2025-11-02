Rodner Figueroa recuerda su experiencia en El Gordo y la Flaca y agradece el apoyo de Raúl de Molina y Lili Estefan

Rodner Figueroa, presentador venezolano de televisión, habló de su experiencia en el show El Gordo y la Flaca, del que tuvo una salida mediática por un comentario desafortunado sobre Michelle Obama en el 2015.

En una conversación con Yoel Sardiñas, para el podcast Conversaciones en las alturas, el periodista reveló el secreto que hay para que este programa siga calando entre el público de la cadena Univision.

“El éxito de El Gordo y la Flaca es la autenticidad de Raúl y de Lili, lo que ustedes ven al aire, eso son ellos”, afirmó.

También aseguró que los presentadores no son egoístas con su luz, pues comparten con todos los talentos la experiencia que tienen para hacerlos brillar.

El empresario recordó además quién fue la persona clave para que lograra un puesto destacado dentro del show de entretenimiento. “La que me pone en un nivel de estrella, que me da un protagonismo enorme dentro del show es Mariela Cardona, pero Raúl y Lili entendieron que yo no venía a restarles, sino a sumarle al show y así lo han hecho con cada uno de los reporteros, corresponsales, que han llegado al show”, afirmó.

Comentó que El Gordo y la Flaca tiene una dinámica increíble entre su equipo, algo que ha ayudado a que se conviertan en un programa referente para la fuente de farándula.

¿Cuánto ganaba Rodner Figueroa en Univision?

El conductor de TV reveló en esta entrevista cuánto dinero llegó a ganar cuando estuvo contratado por la cadena Univision para el programa El Gordo y la Flaca.

“El otro día me escribe alguien por las redes y me dice ‘te costó caro ese comentario de la primera dama’ y yo le respondí: Sí, pero es que el dinero no lo es todo en la vida. Lo que yo gané a nivel humano, fue todo hacia positivo”, dijo.

Luego de esto, comentó: “Es más, te lo digo a ti y lo digo públicamente porque no tendría por qué decirlo. En ese momento a mí me pagaban medio millón de dólares en la cadena por mi trabajo, tenía contratos de $200.000 dólares por ser imagen de una marca, me pagaban $100.000 por ser spoc person de otra, en fin. Yo ganaba casi un millón de dólares al año”.

Sin embargo, pese a lo consolidada que estaba su economía, Rodner Figueroa aseguró que eso no lo hacía feliz.

“No es porque sea malagradecido, estoy agradecidísimo con todo lo que las empresas y el universo me daba en ese momento, pero entendí que el dinero no llenaba mi corazón y mi espíritu. Yo hoy por hoy no comprometo mi paz espiritual por nada”, señaló.

El venezolano comentó que agradece que luego de lo ocurrido no necesite de una empresa para seguir adelante, pues ha construido su propio patrimonio y que heredarán sus sobrinos.

“Me enorgullece que todo lo he hecho sin tener que comprometer mi integridad. Mucha gente en esta industria toman atajos que se explican por sí solo, yo todo lo que he hecho, lo he hecho a base de trabajo”, destacó Rodner Figueroa sobre su carrera.

