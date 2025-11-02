Sydney Sweeney tuvo acalorada discusión con su ex prometido Jonathan Davino: “¡Déjame en paz!”

La actriz Sydney Sweeney fue captada en una acalorada discusión con su ex prometido Jonathan Davino, con quien puso fin a su relación en marzo de 2025.

Sweeney comenzó a salir con el productor musical Scooter Braun tras su ruptura con Davino. Sin embargo, la estrella de ‘Euphoria’ fue vista abordando el auto de su expareja en Los Ángeles, según fotos publicadas por Daily Mail.

De acuerdo con TMZ, Sydney Sweeney se encontraba en una cena con amigos en el restaurante Giorgio Baldi de Santa Mónica. Luego de la cena, la actriz se reencontró con su expareja

El portal indicó que luego de la cena, Sweeney abordó un taxi y pocas cuadras después se subió al auto de Davino. Al ver que los fotógrafos estaban cerca, la actriz se inclinó a un costado del asiento del copiloto para evitar ser fotografiada. Ambos se dirigieron a la casa de Sweeney.

Una fuente que estaba cerca de la casa de la actriz dijo a TMZ que oyó a Sweeney y a Davino tener una discusión. Incluso dijo que la artista gritó: “”No te creo. Por favor, vete, déjame en paz”.

Sydney Sweeney y Jonathan Davino cancelaron su compromiso de matrimonio en marzo de 2025. Una fuente dijo a US Weekly que el compromiso terminó debido a los muchos compromisos laborales de Sweeney.

“Se suponía que se casarían esta primavera. La boda no se va a celebrar y no hay más conversaciones al respecto. Sydney quería cancelar todo y no pudo soportar el estrés. Muchos de sus problemas surgieron porque Sydney está extremadamente ocupada con compromisos laborales”, dijo la fuente.

Dos meses después, la actriz confirmó su soltería en una entrevista para The Times Of London. “Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma y pasando más tiempo con mis amigos. Me encanta”, dijo.

Durante las últimas semanas, Sydney Sweeney ha sido vista junto con el productor Scooter Braun.

A principios de octubre una fuente dijo a Page Six que Braun y Sweeney no tienen una relación casual. “No es una relación casual. Van a tope y están juntos. Cualquiera que lo hace público no está bromeando”, dijo.

Sigue leyendo:

Sydney Sweeney estaría interesada en una mansión histórica en Bel Air

Sydney Sweeney y Alexa Demie graban escenas para ‘Euphoria’

Sydney Sweeney y Jonathan Davino rompieron tras siete años de relación