Yolanda Hadid ha encontrado un comprador para su granja en Pensilvania

A finales de septiembre de este año, la estrella de televisión y madre de supermodelos Yolanda Hadid decidió poner en venta una granja en Pensilvania que le pertenece desde 2017. Ahora, se ha informado que la propiedad ha atraído un posible comprador.

Según ‘Realtor.com’, Hadid ha aceptado una oferta que se le ha dado pocas semanas después de que la propiedad entrara al mercado por $10.8 millones de dólares; sin embargo, aun la venta no se ha cerrado.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se marca como que si está “en contrato”.

Probablemente, la madre de Gigi y Bella Hadid siga recibiendo algunas ofertas para lograr deshacerse de la propiedad por el mejor precio posible. Por los momentos se desconoce la identidad del interesado y cuánto está ofreciendo para quedarse con la granja que Hadid reformó.

Hay que recordar que Hadid compró esta propiedad en Pensilvania después de oficializar su divorcio del músico David Foster, en 2017. Pagó $3.99 millones de dólares, pero después invirtió mucho más dinero en reformar el sitio y en convertirlo en un refugio ideal para ella y sus hijas.

La casa principal tiene una extensión de 6,907 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La oferta por la propiedad llega al mismo tiempo que se ha revelado que Hadid pagó $4 millones de dólares por otra propiedad en Pensilvania y que se encuentra haciendo una extensa reforma, aunque se asegura que la casa estaba lista para ser habitada.

