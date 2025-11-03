Britney Spears elimina su cuenta de Instagram tras publicaciones que preocuparon a sus fans

La cuenta de Instagram de Britney Spears, ese espacio donde la cantante solía compartir bailes y largos desahogos personales, simplemente desapareció y ahora solo aparece el mensaje: “El perfil podría haber sido eliminado”.

La desaparición de su cuenta surge luego de que en días previos la cantante había estado publicando una serie de videos y mensajes que encendieron las alarmas entre sus fans. El que más llamó la atención fue uno en el que bailaba con moretones visibles en los brazos.

A eso se sumaron varios clips cargados de comentarios crípticos sobre sus hijos, Jayden (19) y Sean Preston (20). En un tono que muchos describieron como inquietante, Britney mencionaba viejas heridas emocionales, un supuesto daño en la pierna y hasta una lesión cerebral que relacionaba con años pasados.

La cuenta oficial de la cantante tenía el nombre de usuario @britneyspears y el seudónimo Xila Maria River Red, pero ahora la página redirige a los usuarios a una página de error.

Por ahora, no se sabe si fue la propi Britney quien decidió borrar el perfil, (algo que ya ha hecho antes), o si Instagram intervino debido al contenido reciente.

Como si no bastara el comportamiento extraño en redes, todo esto ocurre mientras su ex marido, Kevin Federline, vuelve a poner a Britney en el centro del huracán mediático. En su nuevo libro de memorias, el bailarín lanza fuertes acusaciones que van desde “comportamiento inapropiado” hacia sus hijos hasta situaciones que, según él, ponían en riesgo a los chicos cuando tenía la custodia exclusiva.

Federline también cuestiona la idea generalizada de que los 13 años de custodia de Spears fueron injustos, presentándolos como un período que aportó estabilidad a la intérprete. Ante esto, Britney expresó su dolor por el acoso de su ex marido.

