Franco Mastantuono sufre pubalgia y se pierde el Liverpool vs. Real Madrid por Champions League

El Real Madrid comenzó la semana con una mala noticia: el juvenil argentino Franco Mastantuono quedó descartado para el partido frente al Liverpool en Anfield, correspondiente a la UEFA Champions League, debido a una lesión que lo obligó a detener su actividad competitiva.

El atacante había sido titular en la goleada 4-0 sobre el Valencia y completó los 90 minutos en el Santiago Bernabéu, pero finalizó el encuentro con molestias que encendieron las alarmas dentro del cuerpo técnico de Xabi Alonso.

Durante la sesión del lunes, Mastantuono no trabajó a la par de sus compañeros. Horas después, el club confirmó mediante un parte médico que el argentino padece pubalgia, por lo que su situación queda “pendiente de evolución”.

El diagnóstico descarta su viaje a Inglaterra para el compromiso frente a los Reds y abre el interrogante sobre su disponibilidad para los próximos partidos.

Tiempo estimado de baja

La pubalgia dejará al delantero fuera del partido de este fin de semana frente al Rayo Vallecano, y aunque no se ha precisado un plazo oficial, en el club estiman que podría estar de regreso para el duelo ante Elche, programado para el domingo 23.

