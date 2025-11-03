“He querido borrar esos momentos”: Amara La Negra cuenta su historia como víctima de abuso sexual

Amara La Negra, presentadora de televisión del programa Desiguales, habló del abuso sexual que sufrió cuando tenía 15 años, un hecho que la marcó y que le tocó sanar con el paso del tiempo.

En una entrevista con Viviana Gibelli para el podcast Ese es el punto, la también empresaria recordó que fue muy difícil lo que vivió y que en ese momento decidió callar, en especial con su madre, pues creía que no lo entendería y la juzgaría.

“A veces uno, en su inocencia y en el no querer incomodar o defraudar la imagen que mi mamá pudo haber tenido de mí en ese momento, preferí callar por la vergüenza, por la pena, por no saber explicar”, sostuvo.

En la conversación, explicó que después de la agresión se sentía cohibida, tratando de entender lo que pasó. “No quería estar cerca de muchos hombres, que me enamoraran, que me tocaran mucho”, afirmó sobre cómo se volvió algo introvertida en ese momento de su vida.

Amara La Negra explicó que su cerebro ha intentado borrar muchos de esos recuerdos. “He querido borrar como todos esos momentos y esas experiencias (…) mi propio trauma ha querido borrar todos esos pensamientos”, señaló.

“Hasta ha afectado mi forma de tener intimidad con mis parejas”, comentó acerca de otra de las secuelas que el abuso sexual le ha traído, añadió.

Amara La Negra cuenta su historia

En la entrevista, recordó cómo cuando participó en el reality show Love & Hip Hop: Miami se reencontró después de muchos años con quien la abusó sexualmente. “En lo que estamos grabando, yo estaba con mi micrófono y todo, yo escucho que de lejos alguien me dice ‘Dayana’, mi mamá me dice así si está incómoda conmigo, pero todo el mundo me conoce como Amara, entonces yo viro y veo la misma cara del hombre que me violó”, destacó.

Explicó que al ver su rostro, se quedó paralizada y una productora le preguntó qué le pasaba a lo que ella pidió que sacaran al sujeto del set. “Seguridad viene y lo saca y cuando yo puedo salir del shock, le explico a mi mamá que él estaba ahí”, contó.

Amara La Negra comentó que es necesario denunciar este tipo de casos, algo que entendió luego de años, pues cuando ocurrió no lo hizo, pues sentía miedo de ser juzgada.

Sigue leyendo:

· Karina Banda revela cómo superó los problemas de comunicación con Carlos Ponce

· Karina Banda está vendiendo su primera casa propia en Miami

· Karina Banda recuerda lo que aprendió en la pandemia y cómo le ayudó a superarse