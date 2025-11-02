Ja Morant suspendido por los Grizzlies tras cruce con el entrenador

Memphis volvió a verse envuelto en polémica alrededor de su principal figura. Los Grizzlies suspendieron a Ja Morant por un partido luego de que el base protagonizara un fuerte cruce interno relacionado con su actitud y liderazgo.

La decisión se tomó después de la derrota del viernes frente a Los Angeles Lakers (117-112), cuando el técnico debutante Tuomas Iisalo cuestionó el esfuerzo de Morant durante una charla posterior al juego. Según informó Shams Charania (ESPN), el jugador respondió en un tono “inapropiado y desdeñoso”, generando tensión frente al resto del plantel.

Ese rendimiento dejó a Morant con sus peores cifras de la temporada: solo ocho puntos (3-14 TC) y siete asistencias. Al ser consultado, el base se expresó de forma distante sobre lo sucedido:

“Según [el cuerpo técnico], probablemente no debería jugar, sinceramente. Ese fue básicamente el mensaje. No pasa nada”. Más tarde, evitó profundizar y dijo a la prensa que “preguntaran al cuerpo técnico” sobre su desempeño.

Morant ha disputado seis partidos esta campaña, con un promedio de 20.8 puntos en 28.5 minutos, la cifra de tiempo en cancha más baja de su carrera.

La suspensión se agrega a una lista de problemas extradeportivos en los últimos años. En 2023, fue sancionado en dos ocasiones por incidentes relacionados con armas de fuego, lo que le costó un total de 33 partidos y pérdidas salariales estimadas en $8.3 millones.

Sigue leyendo:

–¿Qué dijo la NBA sobre el caso de apuestas ilegales destapado por el FBI?

–NBA toma medidas para hacerle la guerra a las “irregularidades” que permitan las apuestas ilegales

–FBI acusa a la estrella de la NBA Terry Rozier de alterar su desempeño para favorecer apuestas