Lamine Yamal, Bellingham, Mbappé y Pedri lideran el Once Ideal del año de FIFPRO 2025

Los futbolistas del Real Madrid Jude Bellingham y Kylian Mbappé, así como los jugadores del Barcelona Pedri González y Lamine Yamal, fueron incluidos en el Once Ideal FIFPRO 2025, anunciado este lunes por el sindicato internacional de futbolistas.

El equipo fue elegido a partir de los votos de más de 20,000 jugadores profesionales distribuidos en todo el mundo, lo que convierte al reconocimiento en uno de los más relevantes del calendario futbolístico.

Lamine Yamal rompe récord de juventud

Entre los delanteros seleccionados destaca Lamine Yamal, quien, con apenas 18 años, se convirtió en el futbolista más joven en ingresar al equipo ideal. Superó la marca que ostentaba previamente Kylian Mbappé, incluido por primera vez a los 19 años.

Además de Yamal, debutan en el Once Ideal Pedri, el lateral portugués Nuno Mendes y su compatriota Vitinha, ambos del PSG; el inglés Cole Palmer (Chelsea); y Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro.

PSG, el club dominante

El once se caracteriza por la presencia de cinco futbolistas que militaron en el Paris Saint-Germain durante el ciclo de evaluación, equipo dirigido por Luis Enrique Martínez y campeón de la UEFA Champions League tras vencer 5-0 al Inter en la final.

Entre ellos figuran el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, posteriormente traspasado al Manchester City; Achraf Hakimi; Nuno Mendes; Vitinha y Dembélé.

Once Ideal FIFPRO 2025

Portero: Gianluigi Donnarumma (PSG / Man. City, ITA)

Defensas: Virgil van Dijk (Liverpool, NED); Achraf Hakimi (PSG, MAR); Nuno Mendes (PSG, POR)

Mediocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid, ING); Cole Palmer (Chelsea, ING); Pedri (Barcelona, ESP); Vitinha (PSG, POR)

Delanteros: Ousmane Dembélé (PSG, FRA); Kylian Mbappé (Real Madrid, FRA); Lamine Yamal (Barcelona, ESP)



