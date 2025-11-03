Lina Luaces impacta con su outfit en primer día del Miss Universo 2025

Lina Luaces, quien representa a Cuba en el Miss Universo 2025, llegó este lunes al Chatrium Hotel Riverside, en Bangkok, Tailandia. En este lugar se concentrarán las participantes de distintos países para comenzar con las actividades oficiales del certamen de belleza.

La modelo estadounidense de raíces cubanas tuvo su primera salida oficial en el concurso con un vestido blanco de la firma MNM Couture.

En su cuenta en Instagram, la reina de belleza compartió algunos videos y fotos en los que se vio parte del recibimiento que le dieron en el hotel. “¡Azúcar! Cuba en mi corazón. Hello, Universe”, escribió en una de las publicaciones que hizo.

Algunos missólogos, periodistas y fanáticos se emocionaron al ver a Lina y comenzaron a grabar y tomarle fotos para registrar los mejores momentos de su llegada.

Lina Luaces en el Miss Universo 2025

La participación de la hija de Lili Estefan será muy seguida durante estos días, pues su coronación fue bastante mediática.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron a la llegada de Cuba con mensajes como: “Yo estaba viendo el live de dos de ellos y estaban locos con Lina 😍😍😍 decían que qué bella, qué alta, qué linda y ella le dio un obsequio a uno de un abanico con la bandera cubana y estuvo rato en el live modelando con su abanico feliz y gritando Cuba, Cuba”, “Me encantó el vestido”, “Orgullo cubano”.

Otros mensajes que dejaron fueron: “Hermosa nuestra representante”, “Hermosa, mi reina, bien orgulloso de ti”, “Hermosa nuestra reina, no me creo que creciste tan rápido. Dios te va a dar esa corona”.

La noche final del Miss Universo será el 21 de noviembre en el Impact Arena en Pak Kret. Se espera que más de 100 mujeres compitan para ser la sucesora de Victoria Kjær Theilvig.

