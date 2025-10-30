El Miss Universo tiene nuevo director ejecutivo, el guatemalteco Mario Búcaro 

A pocas semanas de que se celebre la noche final en Tailandia del Miss Universo 2025, la organización anunció que Mario Búcaro, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, será su nuevo director ejecutivo, en sustitución de Anne Jakrajutatip, quien dejó el cargo el pasado 20 de junio.

La organización publicó un comunicado en su página web para hablar de la reciente medida.

“El Sr. Búcaro, quien se desempeñó como Vicepresidente de Relaciones Internacionales de Miss Universo desde enero de 2024, cuenta con una amplia experiencia en diplomacia internacional, servicio público y liderazgo organizacional. Diplomático de gran prestigio, representó a Guatemala como Embajador en Israel y México, así como Embajador Simultáneo en Bulgaria y Chipre. Recientemente, fue ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, donde se destacó por su pericia en resolución de conflictos, relaciones multilaterales y la promoción de los intereses nacionales en el ámbito internacional”, explicaron.

Nuevo CEO del Miss Universo

Búcaro lideró el lanzamiento de la iniciativa “Más allá de la Corona”, que promueve el liderazgo, la educación, el emprendimiento y el impacto social de las mujeres más allá de la competencia.

Según la organización, gracias a su trabajo, el concurso fortaleció sus alianzas internacionales y extendió su presencia a más de 130 países, creando nuevas plataformas que encarnan los valores de empoderamiento, inclusión y unidad global.

Ahora, con su nuevo cargo, buscará expandir la presencia de la organización en América, Europa, Asia, el Caribe y África, y enriquecer la experiencia de las candidatas, manteniendo siempre la integridad y la equidad.

“Asimismo, trabajará para potenciar las iniciativas de impacto social de la organización, empoderando a las mujeres y fomentando el desarrollo del liderazgo a través de la innovación, la responsabilidad social y programas de participación global”, añadieron.

El guatemalteco trabajará junto a Raúl Rocha, empresario mexicano que se mantiene como el dueño del Miss Universo.

“La Junta Directiva de la Organización Miss Universo expresa su plena confianza en el liderazgo de Mario Búcaro para guiar a la organización hacia una nueva era de crecimiento e influencia global. Su visión de Miss Universo como un movimiento mundial que celebra la autenticidad, la transformación y el empoderamiento seguirá uniendo culturas, ampliando las oportunidades para las mujeres y elevando los valores que definen nuestra marca”, manifestaron en la publicación.

