NYPD afirma que mujer hallada en bolsa de basura en Harlem murió de sobredosis

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que la mujer descubierta el lunes pasado en una bolsa de basura en una acera del este de Harlem murió de una sobredosis de drogas, aunque los detectives siguen tras las averiguaciones de quién la llevó hasta allí.

Identificada como Bonnie Schulman-Rice, de 35 años, fue encontrada envuelta en una bolsa de plástico negra en la calle 124 Este y la avenida Park, en las cercanías de las vías elevadas del ferrocarril Metro-North, de acuerdo con los funcionarios.

Un peatón avisó a la policía de la MTA, que llamó a los oficiales del NYPD para que investigaran aproximadamente a las 6:30 de la tarde, informó Gothamist.

Según las autoridades, el cuerpo de Schulman-Rice no presentaba traumatismos visibles y su muerte no fue considerada sospechosa de inmediato.

Los agentes de policía dijeron que la mujer era una persona sin hogar, pero que tenía una dirección en la calle 130 Oeste y la Quinta Avenida desde 2018.

De acuerdo con sus familiares, ella tenía relación con miembros de su familia en Long Island, pero no quisieron decir mucho aún sobre su muerte mientras asimilaban la conmocionante noticia.

Hasta el momento no se ha hecho ningún arresto por este caso en particular.

