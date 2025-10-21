Hallan restos humanos en terrenos “de la mafia” en Nueva York

Restos humanos fueron descubiertos durante una excavación para una tubería de gas en el norte del estado Nueva York, informó la policía estatal (NYSP).

La zona ha sido vinculada al crimen organizado desde la década de 1950. Patrullas del cuartel Montgomery respondieron a un reporte de restos humanos encontrados cerca de Sloop Hill Road, en la ciudad New Windsor, condado Orange, a unas 3 millas (5 kilómetros) al noreste del Parque Estatal Storm King, poco después de la 1:30 p.m. del 14 de octubre, reportó Daily News.

Según la policía estatal, los restos fueron descubiertos por equipos de Central Hudson Gas & Electric durante una excavación “como parte de un proyecto de instalación de una tubería de gas”. La zona, cerca de la frontera entre New Windsor y Cornwall, fue descrita por una fuente policial como un “antiguo vertedero de la mafia”, comentó News 12.

Central Hudson, una empresa de transmisión y distribución que atiende a unos 315,000 clientes de electricidad y 90,000 de gas en el Valle Medio del Hudson, confirmó que los trabajadores descubrieron los restos en una propiedad que la compañía ha tenido desde 1954.

La policía estatal no ha revelado detalles sobre los restos ni ha especulado sobre cuándo pudieron haber sido dejados allí, señalando que la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas. “Se publicará información adicional a medida que esté disponible”, declaró un portavoz la semana pasada.

La Unidad de Identificación Forense de la Tropa F y la Oficina de Investigación Criminal de NYSP en Montgomery lideran la investigación y revisarán casos locales y más amplios para ayudar a identificar los restos.

En marzo de 2023 un cadáver con heridas de bala metido en dos bolsas de lona fue hallado detrás de una casa en en Ellenville, condado Ulster, 94 millas al norte de NYC. Un portavoz de NYSP describió entonces esa zona como un posible basurero de la mafia de hace décadas.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. La semana pasada una cabeza y el torso de un hombre fueron hallados en una bolsa de basura en Brooklyn (NYC). También este mes una niña latina fue hallada muerta en la basura en Connecticut y su tía, su madre y el novio de ésta fueron arrestados como sospechosos.

Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

A fines de septiembre Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC). El dramático doble crimen sucedió en julio de 2023. Según la evidencia, Danielson arrastró una bolsa de basura que ocultaba el cuerpo de su hermano desde la vivienda hasta una acera cercana en 104th St. Luego los restos de su madre fueron encontrados dentro de la residencia.

En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio. En abril una mujer y una bebé cuyos restos fueron encontrados con 14 años de diferencia cerca de Gilgo Beach, fueron finalmente identificadas como la ex militar Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes. Según las autoridades, podrían estar relacionadas con los presuntos asesinatos en serie de Gilgo Beach por los cuales ha sido acusado Rex Heuermann, arquitecto de 61 años.

En marzo, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

