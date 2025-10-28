Hallan mujer muerta en una acera en Nueva York

Una mujer fue encontrada muerta anoche envuelta en una bolsa en una acera en East Harlem en el Alto Manhattan (NYC).

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue notificado alrededor de las 6:33 p.m. por las autoridades de la MTA de que había una mujer inconsciente tendida en la acera en la intersección de la calle 124 Este y Park Avenue, precisó PIX11 News.

Según fuentes, el cuerpo estaba envuelto en una bolsa. No se dispuso de más información de inmediato sobre la identidad o edad de la víctima. Los servicios de emergencias médicas la declararon muerta en la escena. La Oficina del Médico Forense (OCME) debe determinar la causa del deceso.

Una persona que buscaba botellas en la basura fue quien hizo el inquietante hallazgo. “Tocó la bolsa y se dio cuenta de que no eran botellas. Había mucha sangre y un traumatismo craneoencefálico evidente” en la víctima, dijo una fuente policial a Daily News.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. Previamente este mes una cabeza y el torso de un hombre fueron hallados en una bolsa de basura en Brooklyn (NYC). También una niña latina fue hallada muerta en la basura en Connecticut y su tía, su madre y el novio de ésta fueron arrestados como sospechosos. Además restos humanos fueron descubiertos durante una excavación para una tubería de gas en el norte del estado Nueva York.

Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

A fines de septiembre Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC). El dramático doble crimen sucedió en julio de 2023. Según la evidencia, Danielson arrastró una bolsa de basura que ocultaba el cuerpo de su hermano desde la vivienda hasta una acera cercana en 104th St. Luego los restos de su madre fueron encontrados dentro de la residencia.

En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio. En abril una mujer y una bebé cuyos restos fueron encontrados con 14 años de diferencia cerca de Gilgo Beach, fueron finalmente identificadas como la ex militar Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes. Según las autoridades, podrían estar relacionadas con los presuntos asesinatos en serie de Gilgo Beach por los cuales ha sido acusado Rex Heuermann, arquitecto de 61 años.

En marzo, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En julio del año pasado una mujer fue baleada y abandonada en un saco de dormir en una acera de Midtown East; días después su compañero de vivienda fue acusado del crimen. En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda