Policía arresta y acusa a sujeto de ocultar cadáver tras hallazgo de cuerpo desmembrado en Brooklyn

Las autoridades de Nueva York arrestaron al sospechoso y lo acusaron de ocultar un cuerpo dos días después de que se descubriera la cabeza y el torso de un hombre en un contenedor de basura frente al edificio de apartamentos de la víctima en Brooklyn, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Identificado como Christopher Moss, de 38 años, fue capturado cerca de las 3:00 de la tarde del domingo, explicaron los oficiales. Reside en el edificio ubicado en la calle E. 21, cerca de la avenida Ditmas en Flatbush, donde se encontró el cuerpo en estado de descomposición en un basurero.

La familia de la víctima identificó al hombre descuartizado como Darrell Montgomery, de 33 años, quien también vivía en el edificio y podría ser la pareja o el compañero de piso del sospechoso.

De acuerdo con el NYPD, Moss está acusado de ocultar un cadáver.

Asimismo, los funcionarios no han hallado las extremidades ni restos humanos, además del torso y la cabeza de Montgomery, después de registrar el apartamento donde ambos vivían.

En principio, el cuerpo parecía desmembrado, ahora se cree que estaba completo, aunque con una descomposición avanzada, cuando fue dejado en el basurero, indicó una fuente.

Unos trabajadores de construcción encontraron parte del cadáver en una bolsa de basura dentro de un gran contenedor azul cerca del área de la basura del edificio, luego de percibir un olor fétido cerca de las 9:00 de la mañana del viernes.

Montgomery era una persona delgada y de baja estatura, solo media 5 pies con 3 pulgadas, dijo su familia.

La madre de la víctima, que decidió declarar bajo anonimato, dijo que se desmayó en el tren cuando los investigadores la llamaron para contarle sobre el hallazgo del cuerpo de su hijo. Los parientes de Montgomery lo describieron como una persona bondadosa y cariñosa, informó Daily News.

“Mi hijo era un hijo cariñoso”, declaró la afligida madre afuera del lugar donde se encontraron sus restos, una zona que permaneció acordonada con cinta policial el sábado. “Es reservado y no molestaba a nadie”.

Los residentes apuntaron que Montgomery vivía con un hombre mucho más alto, y que posiblemente era su novio, antes de que descubrieran el cadáver. Los parientes aseguraron no conocer al compañero de apartamento de la víctima. Hasta hace poco, la presunta pareja parecía inseparable.

“Siempre estaban juntos”, dijo Robert Lacount, de 54 años y residente del edificio, sobre la pareja, y añadió: “Donde veías al alto, veías al bajo”.

“Vi al alto sentado en el vestíbulo hace dos días”, dijo Lacount. “Pensé que estaba esperando al bajo, pero luego simplemente desapareció”.

El vecino informó que los hombres habían vivido juntos en edificio hace dos años aproximadamente, mudándose casi al mismo tiempo que la pandemia de la covid-19 iba terminando.

Los restos de Montgomey fueron trasladados a la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York, donde fue identificado. La investigación sigue en curso, de acuerdo con la policía.

La comparecencia de Moss ante un tribunal estaba pendiente el domingo en la noche.

Sigue leyendo: