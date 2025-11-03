Shakira sorprende a su público cantando junto con la Orquesta Filarmónica Femenina de Bogotá

Este domingo 2 de noviembre, Shakira dio su último concierto programado en Colombia por este año y para sorprender a sus fanáticos decidió cantar junto con la Orquesta Filarmónica Femenina de Bogotá. En concierto fue en la capital colombiana y en redes sociales la cantante agradeció a todos los asistentes.

Con nueve conciertos en Colombia, la cantante marca un récord en su carrera. La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ incluyó presentaciones en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, y entre todas logró reunir a más de 370,000 personas.

Sobre su actuación junto con la Orquesta Filarmónica Femenina de Bogotá, Shakira dice: “Se me ocurrió en el avión, aterricé en NY, mi manager me consiguió 14 mujeres increíbles de la Orquesta Filarmónica, en una hora hice el arreglo, ensayamos toda la noche y el resto, ya lo saben”.

La canción que decidió interpretar junta con la orquesta fue ‘La pared’, la cual es parte del álbum ‘Fijación oral vol. 1’, publicado en 2006.

En su cuenta de Instagram también compartió un extracto del momento y escribió: “Bogotá, lo de anoche, más que un concierto, fue un abrazo de alma. Colombia, gracias por estos nueve conciertos inolvidables, por volar alto conmigo, por recordarme quién soy, de dónde vengo y por ser mi hogar y mi fuerza”.

Aunque ya terminó su paso por Colombia, la gira de Shakira continúa con fechas confirmadas en Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay y Argentina. Por los momentos, la cantante colombiana no ha anunciado fechas en Europa y hace unos meses giró por Estados Unidos.

Por los momentos, la última fecha del tour es el 28 de diciembre en Florida.

Se dice que el paso de Shakira por Colombia no solo alegró a cientos de fanáticos, sino que también benefició a la economía del país con un impacto estimado de $100 millones de dólares.

