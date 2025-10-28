Shakira fue demandada por un hombre de 80 años que la acusó de fraude

La cantante colombiana Shakira fue demandada por un hombre de 80 años ante una corte de Miami. El demandante llamado David Rashidian demandó a Shakira por presunto fraude y el incumplimiento de una promesa de relación personal a cambio de ayuda económica y empresarial.

Rashidian alega en su demanda que entregó más de $140,000 dólares a la a la cantante para financiar conciertos y la publicación de un libro biográfico sobre su vida.

De acuerdo con NBC News, el hombre presentó como pruebas capturas de pantalla de publicaciones en Facebook, de las conversaciones que sostuvo con una cuenta que llevaba por nombre “Shakira” y de mensajes en los que lo llamaba “mi marido oficial”, “amor de mi vida” y “socio comercial”.

En su declaración, el hombre dijo que la artista le había prometido una relación sentimental a cambio de que él le colaborara en la publicación de un libro de memorias. Además, la artista supuestamente le pidió dinero para la organización de una gira de “100 conciertos a nivel mundial“.

Las pruebas del demandante presentaban irregularidades y las evidencias digitales sugerían que el demandante había interactuado con un impostor y no con la cantante real.

Durante la audiencia del jueves realizada en Miami, el demandante ni sus representantes legales no se presentaron. El abogado José Becerra, del equipo de Shakira, dijo al juez que el caso se trata de una suplantación de identidad.

“Si me permite agregar, su señoría, lo que tenemos aquí es un caso de suplantación. Alguien que suplantó al demandado (Shakira) aparentemente tuvo interacciones con este demandante. Supongo que por eso recibimos un correo electrónico anoche del demandante indicando su intención de retirar el caso”, dijo el abogado, según reseña NBC.

El juez Daryl E. Trawick desestimó el caso con prejuicio, es decir, que no podrá volver a ser presentado.

Shakira no se ha pronunciado al respecto. La barranquillera se encuentra en medio de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ con la que se encuentra en la segunda etapa de su recorrido por Latinoamérica.

