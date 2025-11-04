Antonio Rüdiger se prepara para su regreso tras un año complicado

El 2025 no está siendo sencillo para el defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, debido a que apenas ha podido disputar un partido oficial contra el Oviedo el pasado 24 de agosto a causa de una lesión muscular que presentó en el muslo.

Sin embargo, el central del Real Madrid ya atraviesa la última fase de su recuperación y todo apunta a que podrá reincorporarse al grupo tras el próximo parón de selecciones de la FIFA que formará parte del camino al Mundial de 2026 que se realizará entre Estados Unidos, México y Canadá.

Durante su tiempo de baja, Rüdiger ha aprovechado para mirar las cosas con otra perspectiva y esto se pudo ver durante este fin de semana que participó como co-comentarista en la Icon League de Stuttgart, una competición inspirada en la Kings League española. En esta jornada habló abiertamente sobre cómo ha afrontado este proceso.

Rüdiger con lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda. Crédito: Matt Slocum | AP

“No hay nada que odie más que estar lesionado. Ya falta poco para volver. Necesitaba este tiempo porque la pretemporada después del Mundial de Clubes fue muy corta. Necesito un poco más de tiempo. Tengo muchas ganas de volver pronto. Necesitaba este tiempo para desconectar, tanto mental como físicamente. Estoy feliz de regresar“, expresó.

Esta no ha sido la primera vez que el defensor pasa por un periodo complicado, ya que a finales de abril ya tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un desgarro parcial en el menisco externo de la rodilla izquierda, después de haber jugado durante varios meses soportando molestias.

“Lo que pasó fue una locura. Pero lo volvería a hacer si fuera necesario. Estaba dolorido, pero así soy yo. Siempre quiero ayudar y todavía podía esprintar. Por eso dije: ‘¿Por qué no?’. Lo volvería a hacer”, resaltó.

Xabi Alonso y Jaime Lozano hablan de la pelea entre Rüdiger y Cabral. Crédito: Nell Redmond | AP

Más allá de su recuperación, el zaguero también se refirió con cariño a uno de sus compañeros más jóvenes, Arda Güler, con quien ha forjado una relación cercana dentro del vestuario y lo ha respaldado mucho durante todo este proceso.

“Es mi pequeño hermano. Pasó por momentos difíciles al principio. Era solo cuestión de adaptarse. Siempre le dije: ‘Tu momento llegará antes de lo que crees. Solo tiene que estar preparado’. Vino de Turquía, era de complexión delgada y tenía que ponerse al día. Y lo hizo. Es joven, muy muy profesional. Y no hace falta hablar de su talento. Ya se ve”, afirmó con orgullo.

Ahora hay que esperar la fecha oficial en la que el jugador alemán será nuevamente seleccionado por el entrenador Xabi Alonso para poder regresar al terreno de juego y así seguir ayudando a la entidad merengue.

