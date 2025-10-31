Xabi Alonso asegura que no tomará represalias contra Vinícius

El director técnico español del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró que no tiene ningún rencor contra el delantero brasileño Vinícius Jr. y terminó valorando de forma positiva la petición de disculpas que realizó por el comportamiento que tuvo tras ser cambiado por Rodrygo en el Clásico ante el FC Barcelona que terminaron ganando 2-1 el pasado fin de semana.

Estas declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa previa al partido que tendrán este sábado contra el Valencia, donde reconoció que es algo que puede ocurrir en el momento a causa de la adrenalina y espera que todo siga igual que siempre dentro del vestuario.

Xabi Alonso y Vinicius Junior. (AP Photo/Manu Fernandez)

“El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos, con la plantilla y Vini estuvo muy bien, impecable. Habló desde el corazón con sinceridad y yo quedé muy satisfecho. Para mí, desde ese momento, el asunto quedó zanjado”, expresó.

Xabi Alonso también habló sobre el comunicado que lanzó el brasileño en sus redes sociales donde pedía perdón a todos los aficionados del Real Madrid, a sus compañeros de equipo, a los miembros del club y en especial al presidente Florentino Pérez por haber realizado estas declaraciones en el pasillo del Santiago Bernabéu.

“Fue un comunicado muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró su honestidad. Habló desde el corazón de lo que significa este club y lo que quiere dar. Lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición y al club. Quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema pensando en todo lo que viene”, valoró el estratega.

Vinícius Jr. protagonizó dura polémica contra Xabi Alonso. Crédito: Bernat Armangue | AP

Para finalizar, el técnico del Real Madrid aseguró que todo lo hablado para calmar esta complicada situación que vivió el club resultó bastante positiva para fortalecer lazos y al mismo tiempo descartó que tomará cualquier tipo de represalias en contra de Vinícius, a quien considera como una de las figuras más importantes dentro de la plantilla merengue.

“Fue muy positivo, muy valioso y quedé satisfecho, desde el miércoles se cerró, ayer entrenamos bien, veo a Vini bien, todos están con ganas, estamos en el mismo barco y remando en la misma dirección. El tema está zanjado y mañana tenemos el partido que es lo más importante. Ninguna represalia. Entiendo que vuestro foco esté ahí y lo respeto, pero desde el miércoles tras hablar y cerrarlo muy positivamente, el foco está en el campo”, concluyó.

