Cristiano Ronaldo: “Si pudiera sólo me enfocaría en la selección”

El delantero portugués y principal estrella del Al-Nassr de Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo, se convirtió en el centro de atención de la gala Portugal Football Globes celebrada esta semana, evento en el que fue galardonado con el trofeo Prestigio por su exitosa y larga trayectoria dentro de la selección de Portugal con la que conquistó la Eurocopa y la UEFA Nations League.

En sus palabras el jugador que alcanzó la gloria dentro del Real Madrid ofreció un discurso en el que reconoció el gran amor que siente por su país y su selección, afirmando que si fuera por él abandonaría el trabajo que realiza con los clubes para poder dedicarse de lleno a la selección portuguesa, que es donde más contento y pleno se siente.

Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro. Crédito: AP

“Llevo 22 años en la Selección, creo que eso habla por sí mismo, la pasión que tengo por vestir la camiseta, por ganar trofeos, por jugar con la Selección. Incluso digo muchas veces: si pudiera, jugaría al fútbol solo por la Selección, no jugaría por ningún otro club, porque es el culmen y la cima de un jugador de fútbol”, expresó.

El máximo goleador histórico del fútbol mundial también sostuvo que todavía tiene una enorme pasión por seguir jugando al fútbol a pesar de tener ya 40 años; ante este hecho reconoció que espera mantenerse activo por unos cuantos años más antes de colgar los botines formalmente, aunque su familia ya ha demostrado que tiene una opinión diferente.

“Todavía tengo pasión por esto. Mi familia dice que ya es hora de dejarlo y me preguntan por qué quiero hacer 1000 goles si ya he hecho 900 y pico. Pero en mi interior no pienso así. Todavía estoy produciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la Selección. ¿Por qué no continuar? Tengo la certeza de que cuando acabe me iré pleno porque di todo de mí. Es disfrutar del momento. Sé que no me quedan muchos años para jugar, pero los pocos que me queden, tengo que disfrutarlos al máximo”, detalló.

Cristiano Ronaldo recibe un nuevo premio de Portugal por su trayectoria. Crédito: Denes Erdos | AP

“Voy a ser sincero: no lo veo como una obsesión. Si me lo preguntaras hace 20 años, quizás respondería de una manera diferente, con ganas de comerme el mundo, pero ahora ya no veo las cosas así. La edad también nos permite pensar de otra manera. Como dije, tengo una filosofía de vida de vivir el día a día. En el día a día las cosas cambian en un instante. No se puede hacer planes a largo plazo”, agregó el lusitano.

Para finalizar Cristiano Ronaldo se mostró enfocado en poder disputar el próximo Mundial de la FIFA de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, donde esperan poder alcanzar el histórico logro de conquistar la Copa del Mundo que actualmente se encuentra en manos de la selección Argentina de Lionel Messi.

“Nuestro objetivo es ganar los dos próximos partidos y estar en el Mundial. El Mundial ya se verá. Tenemos que pensar única y exclusivamente en el presente, pero con la mente puesta más adelante. Sería un sueño. Pero paso a paso”, concluyó.

