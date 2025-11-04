Dos amigos jóvenes murieron en playa de Nueva York practicando kayak

Shane García (27) y su amigo Aaron Montemarano (25) fueron hallados sin vida después de ser reportados desaparecidos cuando practicaban kayak cerca de Southampton en Long Island (NY).

Sus cuerpos fueron recuperados del agua entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, según informaron las autoridades. Ambos habían sido vistos con vida por última vez cuando enviaron una foto selfie a la novia de García desde el puente Ponquogue en la bahía de Shinnecock el sábado, detalló New York Post.

Cuando no regresaron de su excursión el sábado por la noche, la novia preocupada denunció su desaparición, lo que dio inicio a una búsqueda en la zona por parte de la Policía Estatal (NYSP) y la Unidad de Patrulla Marina de Southampton.

Durante la búsqueda se encontraron dos kayaks y dos remos en la orilla cerca del Shinnecock East County Park el domingo. La policía del condado Suffolk desplegó drones, vehículos todo terreno y un helicóptero. Además buzos de NYSP, así como tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos, se unieron a la misión de búsqueda y rescate.

Los buzos encontraron el cuerpo de García el domingo por la noche y posteriormente hallaron los restos de Montemarano cuando se reanudó el rastreo la madrugada del lunes. “Como parte de la búsqueda, el equipo realizó operaciones con sonar y buceo en la bahía. Trágicamente, ambos kayakistas fallecieron. El equipo de rescate localizó y recuperó a uno de ellos ayer por la tarde y al otro esta mañana”, informó NYSP en un comunicado publicado ayer.

También se encontró la camioneta de trabajo de García estacionada al final de la avenida Shinnecock en Hampton Bays. La policía de Southampton continúa investigando la desaparición de ambos amigos y aún no se han dado a conocer las causas oficiales de sus muertes.

En mayo un padre de tres hijos residente de Norwood (Nueva Jersey) falleció como un héroe salvando a dos personas cuyo kayak se volcó con el viento en un lago en Pocono Mountains (Pensilvania).

Desde abril está desaparecido Petros Krommidas, joven político demócrata postulado para un escaño en la Legislatura del condado Nassau en Long Island (NY). Su ropa, celular y auto fueron encontrados cerca de una playa en Long Beach. El mes pasado un juez determinó que permanecería en la boleta electoral del 4 de noviembre.

Según las estadísticas (2021-2023) de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos (USLA), Nueva York es el 2do estado del país con más ahogamientos en sitios públicos: se realizaron 73.7 rescates por cada 100,000 asistentes a la playa. Oregon es en promedio el estado con más casos y Connecticut el más seguro.