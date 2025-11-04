EE.UU. usará fondo de emergencia para financiar la mitad de subsidios para alimentación

La administración del presidente Donald Trump aseveró que usará el fondo de emergencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para financiar la mitad de los subsidios de quienes depende de él para adquirir comida, alrededor de un 12% de la población, y que están congelados desde el sábado por el cierre del gobierno.

El Departamento de Agricultura (USDA), del que depende el SNAP, aseguró, en una declaración presentada ante una corte de Distrito del estado de Rhode Island- que “tiene la intención de agotar los fondos de emergencia del SNAP y proporcionar prestaciones reducidas del SNAP en noviembre de 2025”.

Asimismo, el Departamento de Justicia (DOJ), dijo en otra declaración, que “cumplirá su obligación de gastar la totalidad de los fondos de contingencia del SNAP”.

No obstante, el fondo cuenta actualmente “con un total de $4,650 millones de dólares”, de acuerdo con el escrito de la cartera de Justicia, por lo que servirá para cubrir en torno al 50% de las asignaciones de las familias elegibles para el subsidio. En este momento, 42 millones de estadounidenses dependen de esas prestaciones federales.

“Esto significa que no quedarán fondos para los nuevos solicitantes del SNAP certificados en noviembre, la asistencia en caso de catástrofes o como colchón frente a las posibles consecuencias catastróficas del cierre total del SNAP”, agregó el comunicado.

La decisión llega luego de que dos jueces federales ordenaran al Gobierno presentar un informe sobre la distribución de los fondos y mostraran a favor de que esos fondos se usaran para pagar a los beneficiarios del programa.

En principio, el USDA señaló que no tenía la intención de utilizar el dinero de emergencia para financiar el plan de cupones para alimentos durante el cierre federal.

A pesar de que con esta decisión cubriría la mitad de los bonos, queda por ver que hará la Administración republicana para financiar el resto si el Gobierno se mantiene cerrado.

El cierre, que este martes entró en su trigésimo quinto día, probablemente se convertirá en el más largo de la historia, y mientras se siga ampliando más habrá más reproches entre los partidos republicano y demócrata.

Por su parte, los liberales hacen presión para se prolonguen los subsidios al programa de Medicaid y Medicare, que brinda seguros de salud asequibles, y urgen al gobierno de Trump a hallar una financiación a los cupones para alimentos.

En tanto, los republicanos acusan a los demócratas de querer dar la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregular que quedan en el país e insisten en exigirles que abran el Gobierno para después negociar las ayudas.

