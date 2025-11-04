Se revelan detalles sobre una posible pelea entre “Zurdo” Ramírez con Benavidez

El boxeador mexicano y campeón en la categoría de peso crucero, Gilberto “Zurdo” Ramírez, ya tiene fecha tentativa para volver al cuadrilátero luego de haber pasado los últimos meses en una estricta recuperación; su objetivo es poder tener un combate entre los meses de febrero y marzo para alcanzar una nueva victoria y que esto le abra la oportunidad de poder enfrentarse contra el ‘Monstruo Mexicano’ David Benavídez.

El interés entre ambos boxeadores existe desde hace tiempo, aunque todavía no hay nada cerrado. Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, explicó que lo primero es ver cómo responde el mexicano tras su operación en el hombro izquierdo.

Estas declaraciones las realizó Gómez durante una entrevista ofrecida con Salvador Rodríguez, de ESPN KnockOut, donde dejó claro que todo dependerá de ese regreso y al ser Benavídez un rival de mucho cuidado.

“Veremos, veremos. Si hemos tenido algo de pláticas, pero el Zurdo ahorita lo operaron (del hombro izquierdo). Estamos viendo si podemos hacer una defensa en enero o febrero para él y si gana esa pelea veremos, nos podemos sentar con ellos platicar”, expresó.

Zurdo Ramírez quiere escalar hasta los pesos pesados. Crédito: Damian Dovarganes | AP

El mazatleco, actual monarca crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tiene el claro objetivo de convertirse en campeón indiscutido de la división. Sin embargo, la lesión que sufrió a principios de agosto frenó momentáneamente sus planes y tuvo que iniciar un proceso de rehabilitación; decidido a volver al ring lo antes posible para recuperar el ritmo competitivo.

Entre los nombres que suenan para el futuro del “Zurdo” también está el del australiano Jai Opetaia, poseedor del título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Aun así, todo indica que su primer combate tras la cirugía será ante un rival de menor exigencia, un paso necesario antes de pensar en oponentes como Benavidez o el propio Opetaia.

Eric Gómez confirmó que el interés entre las promotoras es mutuo y que ya ha habido acercamientos con el equipo del “Monstruo Mexicano” para poder concretar todos los acuerdos pertinentes y que ambas partes salgan beneficiadas.

“Yo he tenido pláticas con Sampson (Lewkowikz), que representa Benavidez. Les gusta la pelea, a nosotros nos gusta la pelea. Sería una gran pelea”, concluyó el presidente de Golden Boy Promotions.

Con la recuperación casi completada y la motivación intacta, Ramírez busca volver con fuerza. Su regreso marcará el primer paso hacia un 2025 en el que podría concretarse uno de los duelos más atractivos del boxeo latinoamericano.

