Yadhira Carrillo confirma su separación de Juan Collado tras 17 años de matrimonio

Yadhira Carrillo y Juan Collado se casaron en el año 2012, y la actriz, durante los últimos meses, prefirió mantenerse al margen de lo que realmente estaba ocurriendo. Aunque ya se había mencionado que él estaba viviendo en Europa, alejado de ella, esta vez dejó claro que su vínculo matrimonial con el abogado finalizó.

En una entrevista concedida a Maxine Woodside, la actriz mencionó que decidió dejar su carrera profesional para dedicarse de lleno a Collado: “Yo casada, Juan viajaba y yo iba con él cuando era posible; no era fácil para mí. No tenía tiempo para meterme 5, 6 meses en una producción, entonces no las hice. No porque no quisiera; yo lo agradezco infinitamente”.

Fueron 17 años los que estuvo alejada de los reflectores, lo que quiere decir que fue el mismo tiempo que decidió dedicarle a su relación sentimental, ya que para ella no existía otra prioridad que no fuese esa: “No podía, porque era ese tiempo en el que estaba yo en matrimonio, dando toda la vida entera; hay que ser fuerte“.

“Se dio en un momento muy bueno, porque ya llevaba tiempo sola aquí, porque el que era mi esposo estaba fuera. Entonces ya estábamos en continentes diferentes. Por supuesto que ahí se dio la oportunidad de poder trabajar y de que pudiera llenarme yo el corazón que estaba sola en mi casa”, dijo la actriz, quien volvió a las telenovelas tras dedicar su vida a un matrimonio que ya finalizó.

Después de referirse a él como “el que era mi esposo”, la entrevista, sin duda alguna, terminó dando un giro inesperado, no solo para Maxine, sino para la audiencia, porque ella había optado por ser lo más cautelosa posible sobre esta parte de su vida y, además, ella fue acusada de supuestamente haber sido la tercera en discordia cuando el abogado estaba con Lety Calderón.

Carrillo recordó el tiempo que Juan estuvo detenido y el apoyo que fue para él: “Fueron casi 5 años. Yo le digo a toda la gente que tiene una situación, así que nunca abandonen a alguien que lo necesita, quien sea; si es tu esposo, más, porque es cuando más los necesitas y estés y que te hagas cargo, no solo de llevar cosas, sino de levantar los ánimos”.

