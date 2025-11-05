10 tipos de ingreso por los que el IRS no te cobrará impuestos

Aunque el Servicio de Impuestos Internos (IRS) cobra impuestos por la mayoría de los ingresos, existen excepciones que permiten conservar parte del dinero libre de impuestos.

Desde pagos por manutención infantil hasta becas y recompensas deportivas, hay ingresos que el gobierno federal no considera imponibles.

1. Pagos de manutención infantil y algunas pensiones alimenticias

Los pagos de manutención infantil no se consideran ingresos imponibles. Si un acuerdo de divorcio establece este tipo de pagos, el beneficiario no deberá pagar impuestos federales ni estatales sobre ellos.

En el caso de las pensiones alimenticias, la regla cambia dependiendo de la fecha del divorcio: los acuerdos finalizados después del 31 de diciembre de 2018 no se consideran ingresos sujetos a impuestos.

En cambio, los divorcios anteriores a 2019 sí pueden generar obligaciones fiscales para quien recibe el dinero.

2. Reembolsos y recompensas de tarjetas de crédito

Los programas de recompensas con devolución de dinero (cashback) o puntos no se consideran ingresos. El IRS los clasifica como descuentos en las compras, no como dinero ganado.

Esto significa que los reembolsos de entre 1% y 5% que ofrecen las tarjetas no están sujetos a impuestos.

3. Herencias

Recibir una herencia no implica pagar impuestos federales. Sin embargo, cinco estados (Kentucky, Maryland, Nebraska, Nueva Jersey y Pensilvania) mantienen impuestos estatales sobre herencias.

Para el resto del país, las herencias continúan exentas en 2025.

4. Pagos de seguros de vida

Las indemnizaciones por fallecimiento de un seguro de vida no están sujetas a impuestos. Si un beneficiario recibe un pago, puede conservarlo íntegramente.

No obstante, cualquier interés adicional generado por la aseguradora sí debe declararse como ingreso.

5. Premios olímpicos y paralímpicos

Los deportistas estadounidenses que ganen medallas o premios en efectivo otorgados por el Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU. están exentos de pagar impuestos por estos ingresos.

Solo los atletas que superen $1 millón de dólares anuales en ingresos podrían enfrentar un impuesto especial.

6. Gastos calificados de adopción

El IRS ofrece un crédito fiscal para quienes incurren en gastos relacionados con la adopción. Esto incluye honorarios legales, costos médicos del menor, pasajes, hospedaje y tarifas de agencias.

La deducción puede alcanzar miles de dólares, dependiendo de los gastos documentados.

7. Beneficios de atención médica

Los planes de salud patrocinados por empleadores, así como Medicare y Medicaid, están libres de impuestos. También están exentas las coberturas dentales, de visión, salud mental y atención a largo plazo.

Además, los fondos utilizados desde cuentas HSA o FSA no pagan impuestos si se destinan a gastos médicos aprobados.

8. Reembolsos minoristas

Los reembolsos que ofrecen las tiendas por compras personales, ya sea en efectivo, tarjeta o vales, no se consideran ingresos.

El IRS los interpreta como una reducción en el costo de la compra, no como ganancia.

9. Becas académicas

Las becas no están sujetas a impuestos siempre que se utilicen para gastos educativos como colegiatura, libros o materiales requeridos.

El estudiante debe estar inscrito en un programa de grado en una institución acreditada para mantener la exención.

10. Regalos

Los regalos tampoco se gravan para quien los recibe, aunque existen límites para quien los otorga. En 2025, una persona puede regalar hasta $19,000 dólares por beneficiario sin generar impuestos.

El IRS aclara que el obsequio debe hacerse con ‘generosidad desprendida’, sin esperar nada a cambio ni usarse para pagar deudas.

Sigue leyendo:

–Devoluciones de impuestos en 2026: qué cambia y cómo reclamar tu reembolso

–IRS anuncia reembolsos sorpresa de hasta $3,743 por cambios fiscales

–Qué familias pueden calificar para un reembolso de $8,231 del IRS