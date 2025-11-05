Al menos nueve muertos dejó accidente de un avión de UPS que despegaba en el aeropuerto de Louisville

Autoridades de la ciudad de Louisville, en Kentucky, reportaron que nueve personas murieron tras el accidente de un avión de carga de UPS que se encontraba despegando en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali.

El avión, un McDonnell Douglas MD-11 con destino a Hawaii, se estrelló aproximadamente a tres millas al sur del aeródromo, provocando una enorme bola de fuego y una densa columna de humo, ya que estaba cargado con miles de galones de combustible, informó ABC News.

De acuerdo con la empresa UPS, tres miembros de la tripulación viajaban a bordo del vuelo 2976, aunque su estado es incierto.

“Nuestros pensamientos están con todos los afectados”, señaló UCS, y se declaró “terriblemente entristecida por el accidente ocurrido esta noche en Louisville”.

El motor de cola de un MD-11 de UPS en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, tras el accidente. (Foto: Jon Cherry/ AP)

Reportan desaparecidos tras el accidente

El avión impactó en una zona cercana al aeropuerto que alberga el gigantesco centro de procesamiento de paquetes UPS Worldport, afectando a dos empresas. La firma Kentucky Petroleum Recycling resultó “afectada directamente”. Asimismo, la compañía Grade A Auto Parts se vio perjudicada, y dos de sus empleados se encuentran desaparecidos.

El sistema de salud UofL Health confirmó haber recibido a 10 pacientes relacionados con el incidente, dos de los cuales ingresaron en estado crítico en un centro de quemados.

Tras el accidente, el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville emitió una orden de confinamiento que abarcó una gran área al norte del aeropuerto, aunque posteriormente fue reducida a un radio de 1,6 kilómetros. Las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson cerraron todas las escuelas para el miércoles.

El alcalde Greenberg instó a evitar la zona: “Hay varios heridos y el incendio sigue activo”, precisó Craig Greenberg, alcalde de Louisville. “Hay muchas carreteras cortadas en la zona; por favor, eviten el lugar”.

Posible motivo del accidente

El avión transportaba aproximadamente 220,000 libras de combustible para su vuelo de larga distancia. Se especula que pudo haber un problema con el motor durante el despegue.

El aeropuerto reabrió a las 8:00 a.m. del miércoles, pero la zona del impacto se mantendrá activa por varios días. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) están investigando el accidente. No se reportó carga peligrosa a bordo.

Sigue leyendo:

– Viernes accidentado en aeropuertos de Nueva York: 2 aviones rozaron en pista de LaGuardia y 3 trabajadores heridos en JFK

– Dos muertos luego de estrellarse una avioneta en Venezuela

– Avión de carga cae al mar tras salirse de la pista en Hong Kong