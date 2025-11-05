Daddy Yankee estrenará sesión con Bizarrap

Aunque Daddy Yankee había anunciado una pausa musical, en octubre de este año lanzó el álbum ‘Lamento en Baile’ y ahora se ha anunciado que lanzará una sesión con el productor argentino Bizarrap.

El anuncio lo hizo el mismo productor a través de las redes sociales, la sesión del puertorriqueño será la ‘BZRP Music Session #0/66’ y es el primer lanzamiento que el argentino hace tras 10 meses.

Esta colaboración ha generado muchos comentarios por parte de los fanáticos de Daddy Yankee, pues ‘Lamento en Baile’ está inspirado en su fe cristiana, por lo que incluye un mensaje de transformación y reflexión personal. Los fans creen que la sesión con Bizarrap también estará en la misma línea.

La última sesión que publicó Bizarrap fue junto al cantante argentino Luck Ra, y aunque no ha dado detalles sobre el tema, el productor se ha estado tomando con más calma las sesiones luego de lanzar grandes éxitos como la ‘BZRP Music Sessions #53’ con Shakira.

La ‘BZRP Music Session #0/66’ estará disponible a partir de las 7:00 pm (hora Nueva York).

