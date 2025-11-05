Millie Bobby Brown calificó de “acoso” los titulares que critican su aspecto

La actriz Millie Bobby Brown habló recientemente sobre cómo ha sido blanco de constantes críticas y ataques sobre su apariencia física por parte de algunos medios de comunicación.

En una entrevista para la edición británica de Vogue, la protagonista de ‘Stranger Things’ se refirió a la presión mediática que ha tenido que enfrentar desde que era una famosa adolescente y además ha sido víctima de titulares ofensivos con respecto a su apariencia.

La actriz de 21 años aseguró que es injusto que reciba ataques en los titulares con respecto a su aspecto. “Respeto el periodismo. Me encanta leer artículos sobre mis personas favoritas y enterarme de sus novedades. Pero no me ataquen desde el principio en el titular. Es muy injusto y una forma de acoso, especialmente para las chicas jóvenes que están empezando en esta industria”, dijo.

En marzo de este año, Millie Bobby Brown denunció a medios de comunicación como ‘Daily Mail’ de atacar su físico en titulares ofensivos durante la gira de prensa de The Electric State.

La actriz recordó en la entrevista con Vogue como se sintió en ese momento al leer los comentarios en su contra. “Lloraba todos los días”, aseguró. “Me deprimí durante tres o cuatro días, no podía entender por qué tanta gente estaba tan obsesionada con mi apariencia”, dijo.

La artista aseguró que es “perturbador” que algunos periodistas se dediquen a criticar su aspecto. “Que periodistas adultos dediquen su tiempo a analizar mi rostro, mi cuerpo, mis decisiones, es perturbador. ¿Que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres? Peor aún”, dijo a Vogue.

“Siempre hablamos de apoyar y empoderar a las jóvenes, pero a la hora de la verdad, parece más fácil destruirlas para conseguir clics”, denunció Brown.

Millie Bobby Brown habló también sobre su nueva etapa en su vida personal. La actriz y su esposo Jake Bongiovi adoptaron a una niña. En la entrevista con Vogue, Brown aseguró que su deber es proteger a su hija de la exposición mediática hasta que ella pueda tomar sus propias decisiones.

“No me corresponde exponerla a la fama contra su voluntad. Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como yo lo hice de joven, la apoyaremos. Pero ahora mismo, siendo tan pequeña, es nuestra responsabilidad protegerla de eso”.

