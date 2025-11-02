Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso en el set de “Stranger Things”

La actriz Millie Bobby Brown presentó una acusación por acoso en contra de su compañero de reparto David Harbour antes del inicio del rodaje de la quinta temporada de ‘Stranger Things’.

La información fue publicada por el medio de comunicación británico Daily Mail. De acuerdo con el mencionado medio, la denuncia de la protagonista de la exitosa serie de Netflix contenía “numerosas acusaciones” en contra de Harbour.

De acuerdo con Daily Mail, la actriz que interpreta a Eleven en la serie presentó una denuncia de varias páginas ante la producción por acoso psicológico e intimidación. Según la información publicada, no hay detalles de cada una de las denuncias pero se relacionan con maltrato verbal y no con acoso sexual.

Según informó Page Six, tras la denuncia la plataforma Netflix inició una investigación interna que duró “meses”.

A pesar de las acusaciones, tanto Netflix como los co-creadores de la serie así como los representantes de ambas estrellas no han emitido un pronunciamiento al respecto.

Millie Bobby Brown saltó a la fama con el estreno de la primera temporada de ‘Stranger Things’ en 2016, cuando tenía 12 años. David Harbour comenzó a trabajar en la aclamada serie de Netflix desde su estreno interpretando al jefe de policía que desarrolla una relación paternalista con Eleven, el personaje de Brown.

Desde el entorno de la producción indicaron a Daily Mail que Millie Bobby Brown estuvo acompañada de una persona de su confianza durante todo el rodaje de la última temporada.

La quinta temporada de Stranger Things se estrenará en Netflix el 31 de diciembre. Sus realizadores esperan que se trate de un evento global y que su exito no se verá eclipsado por controversias internas. “Será un evento cinematográfico. Nada va a eclipsarlo, ni siquiera la vida privada de su protagonista masculino”, dijo una fuente interna de la plataforma.

Esta polémica de David Harbour llega poco después de que su exesposa, la cantante Lily Allen, estrenó un album en el que hace referencia a las múltiples infidelidades que habría cometido el actor durante su matrimonio.

En el álbum, estrenado el pasado 24 de octubre, Lily Allen sugiere que la relación se volvió una red de mentiras, manipulación y engaños encubiertos bajo la fachada de una “relación abierta”.

