Seis bomberos heridos tras la explosión de un automóvil en el Bronx

Seis bomberos fueron trasladados de emergencia a un hospital luego de ser impactados por la explosión de un vehículo en el Bronx, informó The New York Post.

El Departamento de Bomberos de Nueva York acudió al incendio de un automóvil en el 955 de Av. Westchester, por la Av. Intervale y la calle Kelly.

Al rededor de las 7:00 de la noche el automóvil explotó levantando una columna de fuego y humo. Seis bomberos de FDNY resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Jacobi, según reportó el mismo diario.

🇺🇸 URGENTE 🚨: Un vehículo explota en el Bronx, Nueva York, y deja como saldo a 5 bomberos heridos.

pic.twitter.com/zPiU25BSEz — Indepe News (@NewsIndepe) November 6, 2025

En algunos videos en redes sociales se ve justo el momento cuando el vehículo explota lanzado una gran columna de fuego.

Una hora después del siniestro, el fuego quedó controlado. El estado de salud de los bomberos no ha sido reportado por el Departamento.

Ninguna persona resultó herida. La investigación está en curso y por el momento no hay más información.

