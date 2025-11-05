Joven latina acuchilló a su hermano bebé: acusación en NJ

Marlene Rodríguez, joven de 20 años, fue acusada de intentar matar a su hermanito bebé presuntamente apuñalándolo en el pecho dentro de la residencia familiar en Nueva Jersey.

Rodríguez fue detenida el sábado y acusada de varios delitos graves, incluyendo intento de homicidio, poner en peligro el bienestar de un menor y posesión ilegal de arma. La víctima tiene 2 años de edad.

Según un comunicado de la Fiscalía del condado Ocean, alrededor de las 2:30 p.m. del sábado, agentes del Departamento de Policía de Brick Township respondieron a una llamada al 911 de una residencia en Burke Lane, 65 millas al sur de Manhattan (NYC).

Los primeros en responder encontraron al bebé con una aparente herida de arma blanca en el pecho. Fue trasladado al cercano Jersey Shore University Medical Center. Las autoridades informaron que la víctima sufrió heridas graves, pero sobrevivió, destacó el portal Law&Crime.

“Una investigación (…) reveló que Rodríguez, hermana de la víctima, fue la responsable del apuñalamiento”, indica el comunicado. “Fue detenida en la Jefatura de Policía de Brick Township y trasladada a la cárcel del condado Ocean”.

Las autoridades no han revelado detalles sobre un posible móvil del presunto ataque. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, la semana pasada Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana previa Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), días después de que el cuerpo de su esposa fuese encontrado asfixiado con quemaduras químicas en la cara en su domicilio. En septiembre Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). Igualmente ese mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda