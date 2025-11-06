10 empleos que pagan más de $80,000 y tienen muchas vacantes

Según las proyecciones para los próximos años en Estados Unidos, sectores como la tecnología, la salud y las finanzas lideran la lista de ocupaciones con mayor crecimiento y sueldos que superan los $80,000 dólares anuales.

A continaución, te compartimos diez de estos empleos que además tendrán más opciones de empleo, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

1. Analista de seguridad informática

– Salario medio: $124,910

Con el aumento de los ciberataques y las inversiones insuficientes en seguridad digital, las empresas están buscando especialistas que protejan sus redes y sistemas.

Se estima que estos puestos crecerán 29% hacia 2034, con 16,000 vacantes nuevas cada año, segú Finance Buzz.

2. Enfermero practicante certificado

– Salario medio: $132,050

La expansión del sistema de salud en todo el país ha incrementado la demanda de enfermeros con grado de maestría y licencia estatal.

Las oportunidades laborales crecerán 35% hasta 2034, abarcando también a anestesistas y parteras certificadas.

3. Desarrollador de software

– Salario medio: $133,080

Estos profesionales diseñan y mantienen aplicaciones que hoy son esenciales para todo tipo de industrias.

Se prevé un crecimiento del 15% en los próximos ocho años, con alrededor de 129,200 nuevos puestos cada año.

4. Científico de datos

– Salario medio: $112,590

El auge del big data ha generado una gran demanda de expertos en análisis de información.

Los científicos de datos procesan y transforman millones de registros en conocimiento útil. Se espera un aumento del 34%, con 23,400 nuevas vacantes anuales.

5. Arquitecto de redes informáticas

– Salario medio: $130,390

A medida que las compañías migran a la nube, los diseñadores de redes seguras y eficientes son esenciales.

Esta profesión crecerá 12% para 2034, muy por encima del promedio nacional.

6. Gerente de construcción

– Salario medio: $106,980

Encargados de coordinar presupuestos, personal y obras, los gerentes de construcción siguen siendo indispensables.

Se calculan 46,800 puestos disponibles cada año y un crecimiento total del 9%.

7. Ingeniero de ventas

– Salario medio: $121,520

Estos profesionales combinan conocimientos técnicos con habilidades comerciales. La demanda crecerá 5% hasta 2034, con 5,000 nuevos empleos por año, especialmente en sectores industriales y tecnológicos.

8. Gerente de relaciones públicas y recaudación de fondos

– Salario medio: $132,870

Su trabajo consiste en mejorar la imagen pública de empresas y organizaciones o dirigir campañas de donaciones.

El crecimiento proyectado es de 5% hasta 2034, superando el promedio general de otras ocupaciones.

9. Asesor financiero personal

– Salario medio: $102,140

Ayudan a individuos y familias a planificar su futuro económico, inversiones y jubilación. Este campo crecerá 10% en los próximos ocho años, con 24,100 nuevas oportunidades cada año.

10. Gerente de marketing

– Salario medio: $161,030

Responsables de diseñar estrategias publicitarias y coordinar campañas, los gerentes de marketing tendrán 36,400 nuevos empleos anuales, lo que representa un crecimiento del 6% hacia 2034.

