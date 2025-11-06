10 empleos que pagan más de $80,000 y tienen muchas vacantes
Estos 10 empleos superan los $80,000 anuales y ofrecen miles de vacantes cada año en sectores como salud, tecnología y finanzas
Según las proyecciones para los próximos años en Estados Unidos, sectores como la tecnología, la salud y las finanzas lideran la lista de ocupaciones con mayor crecimiento y sueldos que superan los $80,000 dólares anuales.
A continaución, te compartimos diez de estos empleos que además tendrán más opciones de empleo, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
1. Analista de seguridad informática
– Salario medio: $124,910
Con el aumento de los ciberataques y las inversiones insuficientes en seguridad digital, las empresas están buscando especialistas que protejan sus redes y sistemas.
Se estima que estos puestos crecerán 29% hacia 2034, con 16,000 vacantes nuevas cada año, segú Finance Buzz.
2. Enfermero practicante certificado
– Salario medio: $132,050
La expansión del sistema de salud en todo el país ha incrementado la demanda de enfermeros con grado de maestría y licencia estatal.
Las oportunidades laborales crecerán 35% hasta 2034, abarcando también a anestesistas y parteras certificadas.
3. Desarrollador de software
– Salario medio: $133,080
Estos profesionales diseñan y mantienen aplicaciones que hoy son esenciales para todo tipo de industrias.
Se prevé un crecimiento del 15% en los próximos ocho años, con alrededor de 129,200 nuevos puestos cada año.
4. Científico de datos
– Salario medio: $112,590
El auge del big data ha generado una gran demanda de expertos en análisis de información.
Los científicos de datos procesan y transforman millones de registros en conocimiento útil. Se espera un aumento del 34%, con 23,400 nuevas vacantes anuales.
5. Arquitecto de redes informáticas
– Salario medio: $130,390
A medida que las compañías migran a la nube, los diseñadores de redes seguras y eficientes son esenciales.
Esta profesión crecerá 12% para 2034, muy por encima del promedio nacional.
6. Gerente de construcción
– Salario medio: $106,980
Encargados de coordinar presupuestos, personal y obras, los gerentes de construcción siguen siendo indispensables.
Se calculan 46,800 puestos disponibles cada año y un crecimiento total del 9%.
7. Ingeniero de ventas
– Salario medio: $121,520
Estos profesionales combinan conocimientos técnicos con habilidades comerciales. La demanda crecerá 5% hasta 2034, con 5,000 nuevos empleos por año, especialmente en sectores industriales y tecnológicos.
8. Gerente de relaciones públicas y recaudación de fondos
– Salario medio: $132,870
Su trabajo consiste en mejorar la imagen pública de empresas y organizaciones o dirigir campañas de donaciones.
El crecimiento proyectado es de 5% hasta 2034, superando el promedio general de otras ocupaciones.
9. Asesor financiero personal
– Salario medio: $102,140
Ayudan a individuos y familias a planificar su futuro económico, inversiones y jubilación. Este campo crecerá 10% en los próximos ocho años, con 24,100 nuevas oportunidades cada año.
10. Gerente de marketing
– Salario medio: $161,030
Responsables de diseñar estrategias publicitarias y coordinar campañas, los gerentes de marketing tendrán 36,400 nuevos empleos anuales, lo que representa un crecimiento del 6% hacia 2034.
