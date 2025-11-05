10 trabajos que puedes conseguir sin experiencia y que pagan el doble del salario mínimo

Encontrar un empleo bien remunerado sin experiencia previa es posible. En Estados Unidos, existen trabajos que superan los $18 dólares por hora -más del doble del salario mínimo federal de $7.25 dólares- y que ofrecen oportunidades de crecimiento, estabilidad y, en muchos casos, capacitación pagada.

1. Guardia de seguridad

— $18.46 por hora

Los guardias de seguridad trabajan en casi todos los sectores, desde hospitales hasta centros comerciales, protegiendo personas y bienes. Solo se requiere diploma de preparatoria, y las empresas suelen ofrecer entrenamiento.

Además, es un empleo con horarios flexibles, ya que la seguridad es una necesidad constante.

2. Flebotomista

— $20.99 por hora

Si te interesa el área médica, la flebotomía es una excelente puerta de entrada. Los flebotomistas extraen sangre para análisis, transfusiones o donaciones.

En muchos casos, basta con un certificado que puede obtenerse en menos de un año, y algunos centros capacitan directamente al personal.

3. Conductor de reparto

— $20.56 por hora

El auge del comercio electrónico ha disparado la demanda de choferes. Solo necesitas licencia vigente y buen historial de manejo.

La jornada incluye recoger, transportar y entregar paquetes en rutas locales, con la ventaja de trabajar fuera de una oficina.

4. Representante de servicio al cliente

— $20.59 por hora

Este puesto consiste en atender llamadas, resolver dudas y procesar pedidos. Muchos empleadores permiten trabajar desde casa y no exigen experiencia previa.

La capacitación suele brindarse al inicio, y las habilidades de comunicación son la clave del éxito.

5. Técnico de farmacia

— $20.90 por hora

Aunque ser farmacéutico requiere años de estudio, los técnicos de farmacia pueden comenzar sin experiencia.

Su labor incluye etiquetar medicinas, contar pastillas y gestionar seguros. La mayoría aprende con entrenamiento dentro del trabajo.

6. Ensamblador

— $20.95 por hora

Los ensambladores construyen desde muebles hasta piezas electrónicas o motores. Solo se necesita destreza manual y gusto por la mecánica.

Es uno de los oficios más accesibles para quienes recién terminan la preparatoria y quieren entrar al sector industrial.

7. Asistente médico

— $21.25 por hora

En clínicas y consultorios, los asistentes médicos cumplen tareas administrativas y de apoyo clínico, como medir signos vitales o coordinar citas.

Aunque no se requiere experiencia, algunos empleadores piden un curso técnico de un año.

8. Asistente administrativo

— $22.82 por hora

Es una figura clave en toda oficina. Se encarga de llamadas, agendas y coordinación de tareas.

No se necesita experiencia, solo organización y habilidades interpersonales. Muchas empresas ofrecen modalidad híbrida o remota.

9. Trabajador de mantenimiento

— $23.38 por hora

Quienes saben reparar instalaciones básicas, realizar trabajos eléctricos o de plomería pueden obtener un empleo estable como técnico de mantenimiento.

Se requiere iniciativa, capacidad para resolver problemas y disposición para aprender.

10. Auxiliar contable

— $23.66 por hora

Este empleo es ideal para quienes disfrutan de los números y el orden. No exige título universitario ni experiencia: las empresas capacitan en la gestión de registros financieros.

Además, es una buena base para crecer hacia cargos contables mejor pagados.

