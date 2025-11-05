10 trabajos que puedes conseguir sin experiencia y que pagan el doble del salario mínimo
Diez empleos que pagan más de $18 por hora y no exigen experiencia previa. Desde guardias de seguridad hasta asistentes médicos o contables
Encontrar un empleo bien remunerado sin experiencia previa es posible. En Estados Unidos, existen trabajos que superan los $18 dólares por hora -más del doble del salario mínimo federal de $7.25 dólares- y que ofrecen oportunidades de crecimiento, estabilidad y, en muchos casos, capacitación pagada.
1. Guardia de seguridad
— $18.46 por hora
Los guardias de seguridad trabajan en casi todos los sectores, desde hospitales hasta centros comerciales, protegiendo personas y bienes. Solo se requiere diploma de preparatoria, y las empresas suelen ofrecer entrenamiento.
Además, es un empleo con horarios flexibles, ya que la seguridad es una necesidad constante.
2. Flebotomista
— $20.99 por hora
Si te interesa el área médica, la flebotomía es una excelente puerta de entrada. Los flebotomistas extraen sangre para análisis, transfusiones o donaciones.
En muchos casos, basta con un certificado que puede obtenerse en menos de un año, y algunos centros capacitan directamente al personal.
3. Conductor de reparto
— $20.56 por hora
El auge del comercio electrónico ha disparado la demanda de choferes. Solo necesitas licencia vigente y buen historial de manejo.
La jornada incluye recoger, transportar y entregar paquetes en rutas locales, con la ventaja de trabajar fuera de una oficina.
4. Representante de servicio al cliente
— $20.59 por hora
Este puesto consiste en atender llamadas, resolver dudas y procesar pedidos. Muchos empleadores permiten trabajar desde casa y no exigen experiencia previa.
La capacitación suele brindarse al inicio, y las habilidades de comunicación son la clave del éxito.
5. Técnico de farmacia
— $20.90 por hora
Aunque ser farmacéutico requiere años de estudio, los técnicos de farmacia pueden comenzar sin experiencia.
Su labor incluye etiquetar medicinas, contar pastillas y gestionar seguros. La mayoría aprende con entrenamiento dentro del trabajo.
6. Ensamblador
— $20.95 por hora
Los ensambladores construyen desde muebles hasta piezas electrónicas o motores. Solo se necesita destreza manual y gusto por la mecánica.
Es uno de los oficios más accesibles para quienes recién terminan la preparatoria y quieren entrar al sector industrial.
7. Asistente médico
— $21.25 por hora
En clínicas y consultorios, los asistentes médicos cumplen tareas administrativas y de apoyo clínico, como medir signos vitales o coordinar citas.
Aunque no se requiere experiencia, algunos empleadores piden un curso técnico de un año.
8. Asistente administrativo
— $22.82 por hora
Es una figura clave en toda oficina. Se encarga de llamadas, agendas y coordinación de tareas.
No se necesita experiencia, solo organización y habilidades interpersonales. Muchas empresas ofrecen modalidad híbrida o remota.
9. Trabajador de mantenimiento
— $23.38 por hora
Quienes saben reparar instalaciones básicas, realizar trabajos eléctricos o de plomería pueden obtener un empleo estable como técnico de mantenimiento.
Se requiere iniciativa, capacidad para resolver problemas y disposición para aprender.
10. Auxiliar contable
— $23.66 por hora
Este empleo es ideal para quienes disfrutan de los números y el orden. No exige título universitario ni experiencia: las empresas capacitan en la gestión de registros financieros.
Además, es una buena base para crecer hacia cargos contables mejor pagados.
