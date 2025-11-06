Bizarrap y Daddy Yankee animarán el halftime show del Dolphins vs. Commanders en Madrid

El productor argentino Bizarrap y la leyenda puertorriqueña Daddy Yankee serán los protagonistas del espectáculo del medio tiempo en el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que se celebrará el domingo 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu.

El show, que se celebrará en lo que será el primer encuentro oficial de la liga de fútbol americano en España, rendirá tributo a algunas de las sesiones más reconocidas de Bizarrap e incluirá la presentación en vivo de la reciente colaboración entre ambos artistas.

En una nota de prensa compartida por la NFL, Bizarrap expresó su entusiasmo por participar en el histórico evento: “Poder actuar en el descanso del primer partido de la NFL en España es un gran honor. Y más aún junto a Daddy Yankee, una auténtica leyenda. Vamos a celebrar nuestra nueva canción ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’ sobre el escenario. Estoy deseando que llegue ese momento”.

Por su parte Daddy Yankee, quien retomó la actividad musical este año, también valoró la oportunidad: “Tengo muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap. Estoy muy feliz con la música y con el tema que hemos creado juntos; compartirlo con los fans de todo el mundo ya ha sido muy gratificante. Prepárate, Madrid, prepárate NFL, ¡vamos a tener un espectáculo increíble!”

Desde la organización, la NFL destacó el protagonismo latino en sus eventos internacionales. Tim Tubito, director senior de Presentación Global de Partidos y Entretenimiento, señaló: “En nuestras actuaciones internacionales hemos dado protagonismo a grandes artistas latinos, mostrando la fuerza y el atractivo global del género. Nos emociona recibir a Bizarrap y Daddy Yankee en nuestro primer partido en Madrid. Será un momento histórico, con la presentación inaugural de ‘BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ y un programa previo lleno de talento y inspiración. Una celebración de la música y la cultura que nadie querrá perderse”.

Sigue leyendo:

–Arrestan por segunda vez en 2025 a la leyenda de la NFL Adrian Peterson

–Keith Browner Sr., exjugador de la NFL, murió a los 63 años

–Murió a los 78 años la leyenda de la NFL George Atkinson