Keith Browner Sr., exjugador de la NFL, murió a los 63 años

Jugó cinco temporadas en la NFL con cuatro franquicias diferentes. El pasado martes se conoció que el exjugador Keith Browner Sr., murió a los 63 años en San Leonardo, California.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, su hijo Keith Browner Jr. les confirmó la noticia. Browner Sr. falleció de manera repentina. La causa de la muerte no se conoce aún, pero se sospecha de un ataque al corazón.

Según reportes de TMZ y declaraciones de su hijo, Keith Browner Jr., el exjugador de la NFL se sentía mal la noche anterior a su muerte: tenía malestar estomacal, vómitos y fatiga, y planeaba ir al hospital la mañana siguiente.

🏈 Luto no esporte: Keith Browner Sr., ex-jogador da NFL, faleceu aos 63 anos vítima de um ataque cardíaco.



Ele jogou por equipes como Tampa Bay Buccaneers e San Francisco 49ers. #NFL #KeithBrowner pic.twitter.com/aVlykHCi9X — CULTURA POP (@Dennys_Deeh) November 5, 2025

Incluso, el martes por la mañana, el exjugador de San Francisco 49ers despertó temprano y se levantó de la cama dispuesto a acudir al hospital, pero se desplomó al lado de una silla y cayó al suelo junto a su novia.

Aunque los síntomas podrían apuntar a un problema cardíaco, no se ha emitido un informe médico oficial que confirme la causa exacta del fallecimiento.

Keith Browner Sr. nació el 12 de marzo de 1962. Comenzó su carrera como defensivo en la Universidad del Sur de California (USC) durante los primeros años de la década de 1980. Su desempeño en la defensa de los Trojans lo convirtió en una figura clave del equipo.

En 1984 llegó su oportunidad y fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL como la elección número 30 global, por Tampa Bay Buccaneers.

En la NFL, Browner jugó cinco temporadas entre 1984 y 1988, pasando por cuatro equipos: Tampa Bay Buccaneers, San Francisco 49ers, Oakland Raiders y San Diego Chargers.

Se desempeñó como linebacker y ala defensiva, acumulando estadísticas sólidas como 10.5 capturas de mariscal de campo, cinco balones sueltos recuperados y cuatro intercepciones. Su temporada de novato fue especialmente destacada, siendo incluido en el equipo All-Rookie de la Pro Football Writers of America (PFWA) en 1984.

Tras su paso por la NFL, Browner continuó su carrera en otras ligas profesionales. En la Liga Canadiense de Fútbol (CFL), jugó para los Toronto Argonauts y Shreveport Pirates. También incursionó en la Arena Football League (AFL), donde defendió los colores de equipos como Pittsburgh Gladiators, Tampa Bay Storm, Charlotte Rage y Arizona Rattlers.

En esta liga, fue reconocido como All-Star en 1993 y seleccionado para el segundo equipo All-Arena en 1990. Más allá de su carrera deportiva, Keith Browner Sr. dejó un legado familiar en el fútbol americano.

Su hijo, Keith Browner Jr., siguió sus pasos como ala defensiva en la Universidad de California (Cal) y jugó en la NFL con Houston Texans y Chicago Bears.



