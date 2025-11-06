Evander Holyfierd: “Quieren entregar el boxeo a magnates corporativos”

El antiguo campeón mundial estadounidense, Evander Holyfield, no soportó ver lo que está ocurriendo con el boxeo en estas últimas semanas y levantó su voz para oponerse a la reactivación y modificación de la Ley Muhammad Ali impulsada por Dana White y Zuffa Boxing.

En declaraciones ofrecidas durante un artículo publicado en The Wall Street Journal, el legendario peleador advirtió que la propuesta actual podría poner el destino del boxeo en manos de grandes intereses empresariales afirmando que detrás de esta iniciativa se esconden grupos corporativos que podrían alterar la esencia del deporte.

Holyfield reflexionó sobre los grandes cambios que ha registrado el pugilismo a lo largo de los años desde que él formó parte de la élite deportiva y explicó por qué considera que esta reforma traiciona los principios que inspiraron la ley original.

Mauricio Sulaimán tiene en la mira a Zuffa Boxing de Dana White. Crédito: David Becker | AP

“Cuando yo peleaba, hablaba en el ring. Una vez que sonaba la campana, todo dependía de mí: mi entrenamiento, mis decisiones, mi valentía. Así es el boxeo. Tú controlas tu destino. Ahora alzo la voz porque los legisladores intentan arrebatarnos ese control. Un nuevo proyecto de ley, la Ley de Resurgimiento del Boxeo Estadounidense Muhammad Ali, entregaría el boxeo a los magnates corporativos, condenando a los boxeadores a una menor remuneración y estándares más bajos”, enfatizó.

Holyfield recordó que la Ley Ali, aprobada en el año 2000, nació para proteger a los boxeadores de abusos y conflictos de interés, no para fortalecer a las empresas como intenta aplicar Zuffa Boxing a través de un sistema similar al que se utiliza dentro de la UFC.

“Esta nueva ley es precisamente lo que la Ley Ali original buscaba evitar. Cuando el nombre de Ali se incluyó en la ley en aquel entonces, tenía un significado. Protegía a los boxeadores de ser propiedad de los promotores. Les otorgaba el derecho a saber cuánto ganaban los promotores con su trabajo. Exigía mejores estándares de salud y seguridad: exámenes médicos, pruebas antidopaje, médicos en el ring y seguros. Le dio estructura al boxeo sin arrebatarle la libertad”, concluyó el peleador.

Evander Holyfield cuestiona la creación de Zuffa Boxing. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

El proyecto en cuestión busca actualizar la legislación vigente desde el año 2000, la cual ya había reforzado la Ley de Seguridad del Boxeo Profesional de 1996. En su momento, esa reforma fue respaldada tanto por la Asociación de Comisiones de Boxeo (CSAC) como por Lonnie Ali, esposa del legendario campeón.

Esta nueva propuesta introduce el concepto de las Organizaciones Unificadas de Boxeo (UBO), entidades que, según sus impulsores, ofrecerían a los peleadores más oportunidades y mejores condiciones, tanto económicas como sanitarias. Sin embargo, para Holyfield, estas promesas esconden un riesgo para que los atletas pierdan el control de su propio destino frente a corporaciones que buscan convertir el boxeo en un negocio más, sin la independencia que siempre caracterizó al deporte.

