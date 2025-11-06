George Lucas pagó $52 millones de dólares por una mansión en Londres

En septiembre, el cineasta George Lucas cerró la compra de una mansión en Londres, Inglaterra, por $52 millones de dólares. Esta transacción no solo ha llamado la atención porque el creador de ‘Star Wars’ está involucrado, sino porque se trata de una de las transacciones más caras de Reino Unido en 2025.

La compra también ha traído consigo rumores sobre una posible mudanza de Lucas a Londres. Según fuentes consultadas por ‘The Times’ de Londres, el cineasta de 81 años sí estaría pensando pasar más tiempo en Europa y no en California, Estados Unidos, donde reside oficialmente.

Aunque no hay declaraciones oficiales de él, se asume que está considerando la mudanza porque está en contra de las políticas de Donald Trump. De confirmar la mudanza, se uniría a una lista de artistas de Hollywood que han decidido dejar Estados Unidos tras el regreso de Trump a la presidencia.

Por los momentos no se han compartido fotos ni demasiados detalles sobre la nueva residencia en Londres, lo único que se ha dicho es que anteriormente pertenecía a un abogado.

Tampoco se tiene certeza sobre si Lucas está evaluando la posibilidad de reformar el sitio, pues hay que recordar que su mansión en California fue construida desde cero cumpliendo con las exigencias de él.

Su hogar en California se conoce como Skywalker Ranch, en el sitio hay una gran casa principal de más de 4,000 pies cuadrados y también está la sede de Skywalker Sound, la compañía a perteneciente a The Walt Disney Company que fue fundada por Lucas en 1975.

Sigue leyendo:

• Louis CK recibió $4.35 millones de dólares por su mansión en Shelter Island

• Leonardo DiCaprio rebaja el precio de su mansión en Malibú

• Piden $7.5 millones de dólares por antiguo hogar de Bela Lugosi, protagonista de ‘Drácula’