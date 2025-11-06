Imelda Tuñón revela el impacto que ha tenido Maribel Guardia en su vida laboral

Imelda Tuñón se refirió a lo que podría ser una reconciliación con la abuela de su nieto y se trata de Maribel Guardia, y lo ve poco viable tras las declaraciones que la actriz ha hecho en su contra. Desde que, en enero de 2025, la demandó por creer que no estaba en condiciones para cuidar a su hijo, José Julián, y cree que eso influye en su carrera artística.

“Duele porque confías en una persona y resulta que te traicionan. Según ella, dice que quiere que trabaje y así. Pero incitó a la gente a que me tiren hate por lo que trabajo. Entonces, ¿cómo quiere que trabaje? ¿O quiere arruinar mi vida completamente? O sea, no entiendo qué es lo que quiere”, añadió a los medios de comunicación.

Tras las declaraciones que ha ofrecido Maribel sobre Imelda, aseguró que para ella ha sido bastante difícil, ya que declaró que en un momento de su vida puso toda su confianza en la que fue su suegra. Otra de las cosas que rechaza es el hecho de todas las críticas que recibe, dado que eso ha complicado un poco sus oportunidades laborales.

“O sea, yo creo que ninguna persona que te quiere te hace eso. Jamás. Yo creí que sí, que era como una segunda madre para mí. Pero ella claramente no fue una segunda madre para mí. Mi familia tenía razón; ella nunca me quiso. Siempre estuvo por el niño. Tengo mensajes desde noviembre en donde estoy hablando con mi familia y me dicen: ‘Salté de ahí, te va a querer quitar al niño’. Y yo también les decía: ‘tengo miedo de que me quite el niño si me salgo'”, dijo a la prensa.

Guardia se mudó de casa, dado que donde ella vivía fue el lugar donde falleció su hijo, Julián Figueroa. Por lo cual, Tuñón considera que estuvo bien que lo haya hecho, ya que la vida se trata de constantes transformaciones, y pudo haber sido lo mejor para ella estar en paz.

“La vida está llena de cambios. Nada es para siempre y todas las cosas están en constante movimiento. Tienes que aprender que a veces hay que soltar ciertas cosas para poder avanzar. No, yo no creo que haya vuelta atrás con una persona que dijo que era como mi madre… y luego, al día siguiente, se para, manda un boletín y dice cosas horribles sobre mí”, manifestó.

