Incendio afecta la casa de Erik Spoelstra, entrenador de Miami Heat

En la mañana de este jueves la casa del entrenador de Miami Heat, Erik Spoelstra, se vio afectada por un incendio que produjo daños significativos. No obstante, según las autoridades, no hubo reportes de heridos ni fallecidos.

De acuerdo con la cadena ESPN, cerca de las de 4:30 de la madrugada los bomberos del condado de Miami-Dade acudieron a atender un reporte por incendio. Más de 20 unidades se movilizaron a la zona de Coral Gables.

Spoelstra no se encontraba en la casa en ese momento debido a que horas antes, la noche del miércoles, Miami Heat cayó contra Denver Nuggets 122-112. Al momento del incendio, el equipo venía volando en un chárter que aterrizó después de la cinco de la madrugada.

Spoelstra llegó a la casa poco después del aterrizaje del avión, donde varios equipos de bomberos trabajaban para controlar el incendio. Las unidades estuvieron más de cuatro horas combatiendo las llamas.

En redes sociales se hicieron virales las imágenes y videos de la casa ardiendo y la humareda que cubrió los cielos. Incluso circula un video donde se ve al coach de la NBA llegando a su casa y llevarse las manos a la cabeza.

Los bomberos trabajan para extinguir los restos de un incendio en una casa propiedad del entrenador de baloncesto del Miami Heat, Erik Spoelstra, el jueves 6 de noviembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Erik Spoelstra was spotted outside his home as fire crews battled the flames.



No injuries have been reported, and the fire did not spread to other residences.



pic.twitter.com/ZSvyjMTgEG — NBACentral (@TheDunkCentral) November 6, 2025

Massive fire at Erik Spoelstra’s house 😳



Prayers up 🙏 pic.twitter.com/D4hqZm7bzF — NBACentral (@TheDunkCentral) November 6, 2025

Las autoridades confirmaron que la casa estaba desocupada cuando comenzó el fuego. Se ha abierto una investigación para determinar la causa del incendio. No obstante, aún no se han revelado detalles preliminares.

Erik Spoelstra compró la casa en diciembre de 2023. La propiedad cuenta con cinco habitaciones y seis baños. Está ubicada en Coral Gables, Florida, una de las zonas residenciales más exclusivas del área metropolitana de Miami.

Según los reportes, se trata de una residencia de lujo, con arquitectura moderna y acabados de alto nivel. Aunque no se ha revelado el precio exacto, propiedades similares en esa zona suelen superar los $4 millones de dólares.



Sigue leyendo:

· Escándalo en los Atlanta Hawks: Acusan a exejecutivo de robar $3.8 millones en lujos

· Miami Heat dona un millón de dólares a Jamaica por destrozos del huracán Melissa

· Nikola Topic, jugador de Oklahoma City Thunder, es diagnosticado con cáncer testicular