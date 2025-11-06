Magnate Ken Griffin construye puerto privado de 3.7 acres para su yate de $250 millones

Ken Griffin, director ejecutivo de Citadel y poseedor de un imperio financiero, obtuvo la autorización para construir un exclusivo puerto deportivo en Miami Beach, que servirá para atracar su superyate, ‘Viva’ de $250 millones y contará con una importante cantidad de lujos y sofisticación.

El proyecto obtuvo la aprobación unánime de la Junta de Planificación de la Ciudad de Miami Beach. Además, la obra sería señal de que Griffin planea ampliar su flota, que actualmente incluye su superyate ‘Viva’, un barco de Feadship.

Los gustos excéntricos de Ken Griffin

Griffin, de 58 años, cuenta con los recursos suficientes para hacer una inversión de este calibre, ya que cuenta con una fortuna que oscila los $50,000 millones de dólares, gracias a que su firma de fondos de cobertura con sede en Miami, que gestiona $68,000 millones de dólares en activos.

Su vida personal se caracteriza por haber realizado algunas acciones excéntricas como: enviar a miles de empleados a Disneyland para que disfrutaran las vacaciones de sus vidas, hasta comprar una primera edición original de la Constitución de Estados Unidos por casi $44 millones de dólares y exhibirla públicamente en lugar de guardarla bajo llave.

‘Viva’ cumple con estos gustos exóticos que han caracterizado a Griffin: Tiene 308 pies de eslora, mientras que sus interiores fueron diseñados por Peter Marino y navega con un sistema de propulsión híbrida, que le permite navegar a 12 nudos con energía diésel-eléctrica. Su botadura se realizó en 2021.

Sin embargo, tiene como ‘pequeño inconveniente’ que por sus dimensiones no cabe en el complejo que el multimillonario está construyendo en Star Island y para atracarla de manera segura, en condiciones óptimas, tendrá que resguardarse en el puerto deportivo donde están los canales profundos de Miami Beach, de acuerdo con Bloomberg.

Su exterior tiene un diseño inconfundible, con un estilo de casa de playa abierta diseñado por Azure Yacht Design y Studio De Voogt. Es una versión mejorada de su yate anterior, ‘Feadship’ que tenía de 203 pies de eslora. También cuenta con una planta de tratamiento de residuos y sistemas de recuperación de calor.

Como amenidades, cuenta con abundantes superficies acristaladas y ventanales panorámicos, helipuerto, tres piscinas, una embarcación auxiliar de 14 metros y las puertas de casco más largas de cualquier embarcación construida por Feadship.

El proyecto de Ken Griffin para el puerto deportivo de Miami Beach

Contar con un puerto deportivo parece un paso lógico para un hombre con propiedades inmobiliarias por más de $1,000 millones de dólares que incluyen una opulenta mansión histórica, una propiedad en una isla y una extensa franja de terreno frente al mar para su próxima torre de oficinas que estará junto al complejo y es diseñado por BMA Architects.

El proyecto contempla un este espacio de más de 30,000 pies cuadrados de superficie, albergará cuatro edificios en 120 MacArthur Causeway y un terreno de 3.7 acres en la punta de Terminal Island. “Esto es casi una extensión de su residencia donde podrá atracar sus barcos más grandes”, declaró el abogado y exalcalde de Miami Beach, Neisen Kasdin.

Además, tendrá un edificio de dos plantas para uso personal de Griffin con piscina privada, galería de arte y oficinas. Mientras que los miembros tendrán a su disposición un pabellón con lavandería, cocina, gimnasio con sauna y duchas, y una modesta piscina en la azotea.

En su conjunto, la marina tendrá capacidad para nueve embarcaciones, y se prevé que cuatro de ellas permanezcan allí de forma habitual. Además, tendrá espacio para reparaciones en un centro de operaciones con taller y oficinas para el personal.

Griffin trasladó Citadel y la sede central de Citadel Securities a Miami en 2022, para adoptar la ciudad como centro de operaciones.

