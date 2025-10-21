Jeff Bezos concreta venta histórica de su mansión de Seattle, tras su mudanza a Miami

El magnate propietario de Amazon, Jeff Bezos, concluyó el fin de su proceso personal con la ciudad de Seattle, tras concretar la venta de su lujosa mansión en una operación de $63 millones, una cifra récord en el mercado inmobiliario del estado de Washington, mientras se asienta con su esposa Lauren Sánchez, en el exclusivo barrio de Indian Creek, conocido como el “búnker de los multimillonarios” de Miami desde hace dos años.

La lujosa propiedad que Jeff Bezos dejó en Seattle

En su momento, Bezos y otros empresarios exitosos ayudaron a convertir el noroeste del Pacífico en un foco de crecimiento y avance tecnológico. En su caso, Bezos fundó Amazon en el garaje de su casa, como una librería en línea a mediados de la década de 1990, tres décadas después, es una de las empresas de comercio electrónico más valiosas del planeta, ofreciendo servicios web, salud, entretenimiento y más.

Bezos compró esta propiedad de 9,420 pies cuadrados en Seattle en 2019 por $37.5 millones, tras divorciarse de la novelista Mackenzie Scott, obteniendo 25 millones de dólares en ganancias por la venta. De acuerdo con el Puget Sound Business Journal la inmobiliaria Cayan Investments LLC fue la beneficiaria de la transacción, considerada la mayor venta de una vivienda en el estado de Washington hasta la fecha.

La casa se encuentra en el condado de King, con vistas al lago Washington y a tan solo 6.8 millas de la sede de Amazon y cerca de otras empresas tecnológicas instaladas en la ciudad.

Este tipo de propiedades han convertido a Seattle, al igual que San Francisco y Silicon Valley, en polos inmobiliarios de alto valor en las últimas décadas, considerada como un centro para startups y gigantes tecnológicos, con un precio promedio de $8 millones de dólares en Zillow, según reportes de Forbes.

El nuevo complejo habitacional de Jeff Bezos en Miami

La casa cuenta con cuatro baños, tres dormitorios, en un área de 295 pies cuadrados, a lo largo de la costa del lago Washington. Este espacio incluye tres mansiones, un muelle para barcos e hidroaviones. La última ampliación, adquirida en 2024 por $90 millones cuenta con seis dormitorios, nueve baños y más de 3,655 pies cuadrados de espacio habitable.

En su interior, la mansión principal alberga una cocina secundaria y una pasarela de cristal que la conecta con una casa para huéspedes de dos plantas. También hay ascensor, vestidor y terraza en la azotea, en una propiedad que previamente perteneció a Barney A. Ebsworth, coleccionista de arte y ejecutivo de viajes.

En agosto de 2023, Bezos gastó $68 millones en una casa de tres dormitorios y tres baños en la isla y, unos meses después, en la casa contigua por $79 millones. Según informes, solo hay 40 casas en la urbanización privada de 300 acres.

El reconocimiento de Bezos a la hospitalidad de Seattle

“He vivido en Seattle más tiempo que en cualquier otro lugar y tengo muchísimos recuerdos maravillosos aquí”, dijo Bezos en una publicación de Instagram al anunciar su decisión de mudarse a Miami, hace unos meses. Señaló que quería mudarse a Florida para estar más cerca de sus padres, a quienes considera como sus “mayores apoyos”. Apenas en agosto su madre, Jacklyn Bezos murió a los 78 años.

Su decisión también obedece al traslado de la sede de su empresa aeroespacial, Blue Origin, a Cabo Cañaveral.

“Seattle, siempre tendrás un pedazo de mi corazón”, refirió el magnate. Esta decisión es parte de un cambio radical en la vida de Bezos, luego que se casó con Lauren Sanchez a finales de junio en Venecia. De inmediato, decidieron mudarse a Miami, donde llevan viviendo hace unos dos años.

Su nueva propiedad en Florida está valuada en unos $237 millones, que además, no está sujeta al impuesto del 7% sobre las ganancias de capital que sí tenía que pagar por vivir en el estado de Washington. Además, es vecino de otras grandes personalidades como: Julio Iglesias, Tom Brady e Ivanka Trump, en una de las zonas más exclusivas del sur de Florida.

