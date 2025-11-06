Más de 12,000 aficionados piden a los Dodgers que no visiten la Casa Blanca por Trump

Más de 12,000 personas firmaron una carta pública dirigida a los Los Ángeles Dodgers para solicitar que el equipo decline cualquier invitación a visitar la Casa Blanca si el presidente estadounidense Donald Trump mantiene la tradición de celebrar el título.

La petición, difundida por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), superó rápidamente las 12,000 firmas tras la coronación del equipo angelino el sábado pasado, cuando obtuvo su segundo campeonato seguido ante los Toronto Blue Jays.

El escrito argumenta que la postura migratoria del gobierno ha afectado a la ciudad de Los Ángeles y especialmente a la comunidad latina, una parte esencial de la fanaticada del equipo.

“Los Dodgers de Los Ángeles siempre han sido más que un equipo de béisbol: son parte del espíritu de nuestra ciudad”, señala la carta, que agrega: “El equipo representa a nuestros barrios, a nuestras familias y nuestro amor compartido por nuestras diversas comunidades. Pero ahora mismo, nuestra comunidad, nuestra ciudad, están bajo ataque; necesitamos que se pongan de nuestro lado, del lado correcto de la historia”.

Los Dodgers ya visitaron la Casa Blanca en abril pasado para celebrar su victoria en la Serie Mundial 2024, lo que provocó críticas entre algunos seguidores. En esta ocasión, quienes impulsan la carta temen que otra visita sería un acto simbólico que ignoraría las dificultades de los inmigrantes.

“Al visitar a un presidente que ha usado su poder para perjudicar a los más vulnerables, el equipo le estaría dando la espalda a la gente que llena los estadios, viste las camisetas y le da vida a este equipo”, añade el mensaje.

Sigue leyendo:

–No hay nostalgia: Derek Jeter confirma que no extraña jugar al béisbol a una década de su retiro

–Yamamoto lidera el triunfo de Dodgers que fuerza el 7mo juego de la Serie Mundial

–Pochettino: “Messi impulsó que los niños de EE.UU. elijan el fútbol sobre otros deportes”