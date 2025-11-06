¿Quién es Raúl Rocha, el dueño del Miss Universo?

En su segundo concurso, Raúl Rocha Cantú, dueño del Miss Universo, ha enfrentado una fuerte polémica por el momento bochornoso que Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia, le hizo pasar a Fátima Bosch, representante de México, a quien intentó sacar con un equipo de seguridad.

Ante esto, el empresario mexicano ha tenido una postura firme contra el tailandés, indicando que no permitirá que humillen a ninguna mujer y menos dentro del certamen de belleza.

“No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer, sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”, dijo.

En medio de esta controversia, muchos se preguntan datos de interés del mexicano, que le compartimos a continuación en El Diario de Nueva York.

El empresario es originario de Monterrey, Nuevo León. Es propietario de Legacy Holding Group (LHG), un holding con operaciones corporativas en diversas empresas que abarcan al menos 15 industrias, incluyendo la energética, aviación, mercadotecnia, manufactura y tecnología.

Justamente, con LGH consiguió comprar gran parte de las acciones del Miss Universo.

En el pasado fue dueño del Casino Royale de Monterrey, donde en 2011 murieron 52 personas tras un ataque perpetrado por el grupo delictivo Los Zetas, según la información publicada por Infobae.

Ahora que está al frente del certamen, asegura que ha llegado una nueva era, en la que quiere destacar la expansión global y el impacto cultural y de negocios.

Bajo su liderazgo, el evento experimentó un crecimiento en la participación de países, pasando de 84 a 130 países, según sus declaraciones.

Busca también que la ganadora recorra más países y tenga más contacto con la gente, para que sea una reina más cercana. Su objetivo es impulsar un Miss Universo que “evoluciona y crece, fusionando belleza y negocios en una marca que genera impacto y relevancia en el escenario global”, según ha comentado.

