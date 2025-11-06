Quinceañero apuñalado en pelea grupal: homicidio durante fiesta en Nueva York

Liam Delemo, adolescente de 15 años, murió apuñalado durante una pelea en una fiesta en una casa en Long Island (NY).

Las autoridades informaron que alrededor de cien adolescentes se encontraban celebrando frente a una casa en Carlton Road, en West Babylon, cuando la situación se descontroló poco antes de las 10:30 p.m. del lunes.

El joven sólo había estado dos horas fuera de su hogar. “Recibió una puñalada en el lado izquierdo del abdomen y tenía un corte profundo en el lado izquierdo del brazo”, detalló el devastado padre, Michael Delemo, a CBS News. Y agregó que cuando él y su esposa Hope llegaron a la escena encontraron a su hijo aún consciente y alerta.

Fue trasladado al Good Samaritan Hospital Medical Center en West Islip, donde falleció. Luego la dueña de la casa, Bonnie Miranda, de 70 años, fue acusada de violar la Ley de Responsabilidad de Anfitriones Sociales del condado Suffolk y de poner en peligro el bienestar de un menor. La policía indicó que ella permitió que su nieto celebrara una fiesta en su casa.

Si bien Miranda enfrenta cargos, el atacante homicida aún no ha sido capturado. El padre de la víctima hizo un llamado de súplica a los adolescentes que asistieron a la fiesta para que informen a la policía lo que presenciaron. “Todo ese rollo de que si delato a alguien soy un soplón y demás, se va al traste, mi hijo está muerto”, afirmó, citado por ABC News.

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El sábado Tyson “TJ” Harps Jr., adolescente de 16 años, murió baleado cuando estaba visitando amigos en Brooklyn (NYC), 90 minutos después de enviarle un mensaje de texto a su madre.

El mes pasado Jonathan Adams, adolescente de 18 años, recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas. En septiembre Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC).

En julio, un veredicto parcial del jurado absolvió a Raúl Valle en Connecticut, despertando ira en la familia de la víctima de James “Jimmy” McGrath, atleta de 17 años que murió apuñalado en una fiesta en 2022.