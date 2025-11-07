Aliada de Trump lanza candidatura a la gobernación de Nueva York 2026: Elise Stefanik

Sin perder tiempo, a un año de las elecciones para la gobernación de Nueva York la joven congresista republicana Elise Stefanik anunció hoy que enfrentará a la demócrata Kathy Hochul, llamándola de nuevo “la peor gobernadora del país”.

Aún no está claro cuántos demócratas y republicanos también aspirarían a lograr la candidatura, y siendo así se enfrentarían en primarias el 23 de junio, de cara a los comicios generales del 3 de noviembre de 2026. Quien sí ha manifestado su intención de retar a Hochul en su partido es su actual vicegobernador Antonio Delgado.

Stefanik, aliada del mandatario Donald Trump de 41 años, ha sido representante del Distrito 21 de Nueva York en el Capitolio Nacional desde 2015. Estudió en Universidad Harvard, donde se graduó con honores en 20026 con una licenciatura en artes y gobierno.

Hoy oficializó los rumores de su aspiración a la gobernación con un video publicado en Twitter/X donde aborda el tema del costo de vida y ataca a la Hochul por su apoyo al alcalde electo de NYC, Zohran Mamdani, declarando que “el estado Nueva York ha caído”.

“Kathy Hochul convirtió a Nueva York en el estado más caro del país, asfixiando a las familias con impuestos exorbitantes, alquileres prohibitivos, costos de energía disparados y facturas de supermercado récord”, afirma una voz masculina en off en el video, haciendo hincapié en la preocupación por el costo de vida que dominó las elecciones de este mes en medio del prolongado cierre del gobierno federal, que ya es el más largo en la historia del país.

En las semanas previas a su esperada campaña, Stefanik intensificó sus críticas a Hochul, atacándola con frecuencia por su decisión de respaldar a Mamdani. La noche del martes, tras el anuncio del triunfo, Stefanik culpó a la gobernadora, afirmando que bajo su mandato la ciudad de Nueva York “ha caído en manos de una comunista yihadista antisemita pro-Hamás, partidaria de desfinanciar a la policía y de aumentar los impuestos”. “En lugar de defender a las familias trabajadoras de Nueva York, Kathy Hochul demostró una vez más que es verdaderamente la peor gobernadora de Estados Unidos con su desesperado respaldo al comunista Mamdani”, publicó Stefanik en Twitter/X.

Kathy Hochul is the Worst Governor in America. Under her failed leadership, New York is the most unaffordable state in the nation with the highest taxes, highest energy, utilities, rent, and grocery bills. When New Yorkers were looking for leadership from our Governor, she bent… pic.twitter.com/HXyQlNIjEj — Elise Stefanik (@EliseStefanik) November 7, 2025

“Es una prueba temprana de la capacidad de los republicanos para utilizar a Mamdani, un autodenominado socialista democrático, como factor motivador para su partido, especialmente para Stefanik, quien tendría que trabajar con el alcalde si fuera elegida gobernadora, lo que podría generar un enfrentamiento”, comentó CNN.

Stefanik también ha criticado la gestión de Hochul en materia de seguridad pública, cuestionando su enfoque en la aplicación de las leyes de inmigración y la delincuencia. En una audiencia en el Congreso en junio, ambas se enfrentaron por el despliegue de la Guardia Nacional en California por parte del gobierno de Trump.

Mientras tanto, el equipo de Hochul respondió rápidamente a su rival el viernes, refiriéndose a Stefanik como “la principal defensora de Trump”, como parte de un esfuerzo por vincular estrechamente a la legisladora republicana con el mandatario nativo de Nueva York, pero que no es popular en esta región.

“Stefanik ha construido su carrera vendiendo a los neoyorquinos para hacer lo que Donald Trump le ordena, y estaremos encantados de seguir recordándoselo a todo el mundo, todos los días, durante los próximos 360 días”, dijo la campaña de Hochul en un comunicado.

Los republicanos no han ganado una elección estatal en Nueva York desde que George Pataki fue reelegido en 2002.

Hochul fue la vicegobernadora de Andrew Cuomo desde 2015 y asumió su cargo tras su renuncia en 2021, convirtiéndose en la primera gobernadora en la historia de Nueva York. Luego, en 2022 fue electa por cuatro años con 52% de los votos sobre el republicano Lee Zeldin. Previamente representó al Distrito 26 de Buffalo (NY) en el Congreso Nacional entre 2011 y 2013, y se había descrito a sí misma como una “demócrata independiente”.