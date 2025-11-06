“Nueva York y el Partido Demócrata van por un camino peligroso”: reitera Cuomo tras perder la alcaldía

Andrew Cuomo, ex gobernador de Nueva York, declaró ayer al New York Post que el Partido Demócrata está “va por un camino peligroso”, un día después de su derrota ante Zohran Mamdani.

Fue el mismo discurso que dio la noche del martes al admitir que había perdido los comicios para la alcaldía de Nueva York.

“Estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicimos. Fue un mensaje importante y una campaña importante”, dijo Cuomo mientras paseaba con su hija, Michaela Kennedy Cuomo, el miércoles por la noche. “Creo que los neoyorquinos nos escucharon… Creo que esta ciudad, el Partido Demócrata, van por un camino peligroso, y la campaña se centró en señalar los problemas y los posibles escollos, y creo que funcionó muy bien”, continuó el veterano que se alejó de ese partido tras perder las primarias en junio con 43% frente a Mamdani (56%).

Al insistir en competir como independiente, el martes logró 41.6%, ubicándose entre Mamdani (50.4%) y el candidato republicano Curtis Sliwa (7.1%). Aunque Mamdani votó por sí mismo, irónicamente no lo hizo en la casilla del Partido Demócrata sino en la del Working Families Party, confirmó su equipo de campaña.

Se estima que el millonario ex alcalde Michael Bloomberg fue el mayor donante a la campaña de Cuomo, con $9,5 millones de dólares. También lo apoyó el actual alcalde Eric Adams, quien igualmente se había alejado del Partido Demócrata en medio de escándalos y declinó su candidatura independiente estando hundido en las encuestas, lo que dio un impulso a Cuomo. Pero ya desde mediados de octubre, al cierre del primer debate, el ex gobernador admitió que le sería “muy difícil” ganarle a Mamdani si Sliwa seguía en la contienda.

Cuomo, de 67 años, recibió el apoyo del mandatario republicano Donald Trump, aunque pertenece a una de las familias más icónicas del Partido Demócrata en Nueva York: fue Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno de Bill Clinton de 1997 a 2001; y estuvo casado y tuvo tres hijas con Mary Kerry Kennedy, hija del ex senador Robert F. Kennedy, asesinado en 1968, y sobrina del ex presidente John F. Kennedy, abatido en 1963.

Además, su padre Mario Cuomo fue gobernador demócrata por tres períodos entre 1983 y 1994, algo que su hijo quiso emular, hasta que renunció en 2021 en medio de escándalos.