Despierta América se transformó en la famosa casita de Bad Bunny para celebrar Halloween

La casita más famosa de la televisión, Despierta América, rindió este viernes homenaje a Bad Bunny y a Puerto Rico a propósito de la celebración de Halloween.

Los presentadores del show caracterizaron a varias figuras emblemáticas del entretenimiento boricua, como el ‘Conejo Malo’, Ivy Queen, Dayanara Torres, Marc Anthony, Nadia Ferreira, Ednita Nazario, Belinda y Bizarrap.

Raúl González, quien se disfrazó del intérprete de ‘Voy a llevarte pa PR’ fue el encargado de presentar a los distintos personajes antes mencionados.

La escena emuló al número que hacía Bad Bunny en su casita, cuando estaba rodeado de invitados.

“Hoy estamos celebrando a Bad Bunny, su música y su gente. Este mensaje ha dejado a muchos pensando en los momentos especiales, cuando decimos ‘debí tirar más fotos, de cuando te tuve’. Hoy aquí vamos a recordar esos momentos que se quedan congelados en una foto y también en el corazón”, indicó.

Luego de esto, mostraron fotos emotivas de los distintos presentadores, como Karla Martínez, quien habló de una imagen de cuando era niña. Al hablar, se puso nostálgica porque siente que pudo haber tenido más recuerdos de esa etapa.

Por su parte, Jessica Rodríguez habló de un momento que registró con su abuela, quien falleció hace unos años. “Ella era tan vanidosa que no siempre se tomaba fotos y después falleció tristemente de una manera tan repentina que ahora cuando la quiero conmemorar y honrar, no tengo tantas fotos bonitas, así donde salga sonriendo, como a ella le gustaba. Me hubiese querido tomar muchísimas más fotos con mi abuelita”.

Alan Tacher, quien encarnó a Bizarrap, eligió una foto junto a su padre del último viaje que hicieron antes de que muriera.

Mientras que Jomari Goyso comentó que también apostó por un recuerdo de su infancia, específicamente cuando vivió en el campo.

La imagen de Francisca fue de su boda civil con Francesco Zampogna, un hecho que considera fue el punto inicial para luego construir la familia que tienen ahora.

