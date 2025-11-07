El vaso Bearista de Starbucks: ¿por qué se volvió tan viral ?

La Navidad llegó a Starbucks cargada con un menú de bebidas con los sabores de la temporada, nuevos productos de pastelería y bollería, incluyendo otros artículos, entre ellos el vaso Bearista que se hizo viral en pocos minutos.

Desde el seis de noviembre, la gigante del café ya había entrado en la temporada navideña con la decoración y el menú incluido. Esto trajo consigo también algunos productos como tazas y un adorable vaso en forma de oso con un gorro y un sorbete que apenas salió a la venta, se hizo viral.

¿Qué tiene de especial del Vaso Bearista Viral de Starbucks?

El vaso frío Bearista de Starbucks, es uno de los artículos de edición limitada para la Navidad que se agotó existencias inmediatamente. Se trata de un producto que cautivo a los fanáticos por su diseño encantador, ya que tiene la forma tridimensional de un oso Bearista de Starbucks, transparente con un gorro verde oscuro y brillante.

La tapa simula un adorable gorro de lana de color verde menta oscuro con un borde que lleva la inscripción “STARBUCKS®”. De esta tapa emerge un sorbete de rayas verdes y blancas, que añade un toque festivo y lúdico.

El vaso Bearista tiene un diseño que conjunto evoca ternura y coleccionismo, combinando la estética navideña con el popular personaje de la marca, lo que explica la frenética demanda por esta pieza.

Vaso frío Starbucks Bearista de vidrio: Ideal para café frío hasta matcha latte helado. El vaso frío Starbucks Bearista está diseñado para darle un toque de alegría instantánea a cada sorbo. Precio: $29.95, indica la descripción reseñada en la web de Starbucks.

Starbucks se disculpa por falta del vaso Bearista

Los fanáticos mostraron su frustración a través de las redes sociales y en las cafeterías, por no haber podido obtener uno de los vasos virales y la marca se vio en la necesidad de ofrecer disculpas.

Según People , Starbucks emitió un comunicado disculpándose, “entendemos que muchos clientes estaban entusiasmados con la taza Bearista y pedimos disculpas por la decepción que esto les haya podido causar”.

También admiten que la demanda superó las expectativas. “El entusiasmo por nuestros productos superó incluso nuestras mayores expectativas” y que “a pesar de haber enviado más vasos Bearista a las cafeterías que casi cualquier otro artículo durante esta temporada navideña, el vaso Bearista y algunos otros productos se agotaron rápidamente”.

¿Qué dicen los fanáticos de Starbucks?

Las quejas en redes sociales no se hicieron esperar, sobre todo porque muchas personas hicieron filas desde temprano para ser los primeros en comprar el vaso. Sin embargo, no alcanzaron a comprar y lo atribuyen a las pocas unidades de vasos y a la prioridad que tuvieron los baristas, lo que hizo que se agotaran rápidamente.

La usuaria @abbyogan compartió una reflexión en Instagram donde da detalles de lo que consideran una estrategia que no favoreció al consumidor. “No es genial marketing Starbucks tener solo 1-2 en cada tienda y permitir que tus camareros los compren antes que los clientes. Deberías haber tenido existencias adicionales para tus baristas y al menos 10-20 para cada tienda. La gente acampó fuera toda la noche para ni siquiera conseguir uno. Fui a cuatro tiendas (la primera abrió a las 4:30), vi al camarero poner dos tazas y luego justo cuando el reloj marcaba las 4:30 antes de abrir las puertas, fui y compré ambas antes y actuó como si no las hubieran comprado en la tienda. Los otros tres a los que fui solo obtuvieron 1 en stock y una tienda no consiguió ninguno. Todo esto fue antes de las 5:30 de la mañana. Por favor, no comercialicen algo tan fuerte si la gente ni siquiera tiene la opción de comprarlo realmente, tiene el efecto opuesto de lo que esperas. 💔”, explicó.

En la misma línea de pensamiento otra usuario @vagablonde.mom, se quejó del excesivo marketing para los vasos sin estimar suficiente stock para atender las demanda de los usuarios. “No suelo comentar cosas como esta, pero me parece bastante decepcionante que una gran empresa como Starbucks lance una nueva colección que claramente genera exageración e inevitablemente frustración.

Lo siento, pero esta vez la decepción tiene consecuencias reales. Hay muchas alternativas ahí fuera, y muchos de nosotros nos sentimos decepcionados. Sé que mi opinión no cambiará mucho, pero esta campaña no ha hecho nada más que reventa a precios absurdos, alimentando un mercado que ni siquiera debería existir. Es realmente decepcionante, pero sentí que era importante decirlo. Un retroalimentación sigue siendo una retroalimentación”.

