La Navidad llega a Starbucks: descubre las bebidas de invierno y más

Starbucks dará oficialmente el inicio de la temporada navideña a partir del 6 de noviembre, inundando sus tiendas con el espíritu festivo. Este lanzamiento incluye el esperado regreso de un menú cargado con los sabores preferidos de los fanáticos, así como la introducción de nuevos productos.

Además, la celebración de este año viene marcada por una estrategia que busca impulsar la temporada mediante la venta de productos de edición limitada, destacando la colaboración exclusiva con una colección de vasos y tazas de Hello Kitty y la conmemoración del tradicional Día de la Copa Roja.

Conoce las bebidas de temporada de Starbucks

La llegada del espíritu navideño se basa en el regreso de los clásicos favoritos para deleitar a sus clientes. A continuación las bebidas de la temporada y una breve descripción del producto.

Latte de ponche de huevo (Eggnog Latte)

Regresa al menú después de haber sido descontinuado en 2021. Ingredientes: Espresso Signature de Starbucks, ponche de huevo al vapor, un chorrito de leche y cobertura de nuez moscada.

Moca de Menta (Peppermint Mocha)

Tiene como ingredientes clave: Espresso insignia de Starbucks, leche al vapor, salsa de moca y jarabe con sabor a menta. Además de toppings como crema batida y virutas de chocolate negro. Presentaciones: Caliente, helado y Frappuccino.

Latte de Caramelo Brûlée (Caramel Brûlée Latte)

Elaborado con el Espresso insignia de Starbucks, leche al vapor y salsa rica de caramelo brûlée. Con toppings de crema batida y salsa de caramelo brûlée. Presentaciones: Caliente, helado y Frappuccino.

Latte Helado de Galleta de Azúcar (Sugar Cookie Iced Latte)

Tiene ingredientes clave como Starbucks Blonde Espresso, jarabe con sabor a galleta de azúcar, hielo y leche. Con toppings de Chispas rojas y verdes. Viene en presentaciones: Caliente, helado y Frappuccino.

Chai Helado de Pan de Jengibre (Gingerbread Iced Chai)

Una mezcla de especias chai calientes, leche y hielo. Coronadas con espuma fría con sabor a pan de jengibre sin lácteos y una pizca de especias. Se puede hacer sin lácteos sin costo adicional.

Latte de Praliné de Castañas (Chestnut Praline Latte)

Una combinación de espresso insignia de Starbucks, leche vaporizada, sabores de castañas caramelizadas y especias. Se sirve con toppings de crema batida y migas de praliné especiado. Se sirve caliente, helado y Frappuccino.

Nuevas colecciones navideñas de Starbucks

1. Colecciones Navideñas Clásicas (Árboles, Guirnaldas)

Una colección con una paleta de colores navideños con énfasis en el verde oscuro, dorado, rojo y blanco. Con productos con un rango de precios general entre $19,95 y $39,95.

Vaso de Vidrio para Bebidas Frías: Vidrio, para café/matcha helado. Precio: $29.95.

Vidrio, para café/matcha helado. Precio: $29.95. Taza de Flor de Pascua Dorada : Edición limitada, dorada, con diseño de flor de Pascua e incluye caja de regalo roja. Precio: $29.95.

: Edición limitada, dorada, con diseño de flor de Pascua e incluye caja de regalo roja. Precio: $29.95. Vaso de Cinta Roja : Acero inoxidable lujoso con lazos navideños modernos. Precio: $27.95.

: Acero inoxidable lujoso con lazos navideños modernos. Precio: $27.95. Vaso Starbucks Blanco: Acero inoxidable, diseño elegante y neutro para todo el año. Precio: $39.95.

Acero inoxidable, diseño elegante y neutro para todo el año. Precio: $39.95. Taza Navideña de Starbucks: Taza verde con copos de nieve y asa inspirada en un árbol de Navidad con estrella (para bebidas cálidas). Precio: $19.95.

Taza verde con copos de nieve y asa inspirada en un árbol de Navidad con estrella (para bebidas cálidas). Precio: $19.95. Vaso Moteado Dorado: Acero inoxidable alto y estilizado, verde intenso con detalles dorados. Precio: $32.95.

2. Colecciones Exclusivas Starbucks Reserve (Chicago y Nueva York)

Tres colecciones de artículos exclusivos como regalos/recuerdos de las tiendas Reserve.

Colección Let It Play: Homenaje a la cultura musical, incluye álbum navideño de edición limitada y tocadiscos.

Homenaje a la cultura musical, incluye álbum navideño de edición limitada y tocadiscos. Colección Espresso Martini: Inspirada en el cóctel, incluye juego de copas, sombrero y broche.

Inspirada en el cóctel, incluye juego de copas, sombrero y broche. Colección Global Roastery: Inspirada en carteles “Now Roasting” y barriles de café, incluye adornos de cerámica, vaso con símbolo global, adorno de maleta y juego de barricas demi.

3. Starbucks y Hello Kitty: Colección de Amistad

Starbucks lanzó nuevo menú y una nueva colección inspirada en Hello Kitty. Crédito: Starbucks | Cortesía

Concepto: Basado en el lema “Juntos en la diversión para siempre”. Disponible en EE. UU. y Canadá.

Peluche en Caja : Hello Kitty con delantal de Starbucks y Tiny Chum. Precio: $34.95.

: Hello Kitty con delantal de Starbucks y Tiny Chum. Precio: $34.95. Vaso de Acero Inoxidable (355 ml): Para frías/calientes, con Hello Kitty y Tiny Chum y tapa verde. Precio: $32.95.

(355 ml): Para frías/calientes, con Hello Kitty y Tiny Chum y tapa verde. Precio: $32.95. Taza de Cerámica (473 ml): Con lazo rojo de silicona. Precio: $32.95.

(473 ml): Con lazo rojo de silicona. Precio: $32.95. Taza Fría de Acero Inoxidable (750 ml): Capacidad extra. Precio: $32.95.

(750 ml): Capacidad extra. Precio: $32.95. Botella de Agua (20 oz): Acero inoxidable con el mensaje de la colección. Precio: $29.95.

Acero inoxidable con el mensaje de la colección. Precio: $29.95. Taza Fría de Acrílico (24 oz): Diseño con Hello Kitty, amigos, granos de café y tazas. Precio: $24.95.

(24 oz): Diseño con Hello Kitty, amigos, granos de café y tazas. Precio: $24.95. Tarjetas de Regalo: Física y Digital. La tarjeta especial física con forma de Hello Kitty requiere una carga mínima de $10.

Sigue leyendo: