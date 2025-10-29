Starbucks y Delta presentan ‘The In-Air Coffeehouse’: un viaje inmersivo al café en Costa Rica

Starbucks anunció su nueva colaboración con Delta en una estrategia que premia la fidelidad con: “The In-Air Coffeehouse”, una experiencia de viaje inmersiva inspirada en el café. El viaje saldrá de Atlanta (ATL) a Hacienda Alsacia, la granja de café e innovación de Starbucks, ubicada en las faldas del Volcán Poás en Costa Rica (SJO) del 16 al 18 de diciembre.

Se trata de un viaje a Costa Rica, a la Hacienda Alsacia, la finca de innovación de la marca, para una experiencia que permita a los fanáticos conocer la calidad y el origen de su producto estrella: el café. Todo en una alianza de Delta Air Lines y Starbucks en una promoción exclusiva para miembros SkyMiles elegibles.

La estrategia de Starbucks busca que el vuelo fletado se transforme en una “acogedora cafetería a 30.000 pies” con catas guiadas por baristas. La experiencia de inmersión completa en el viaje del grano a la taza, visitas guiadas a campos, degustaciones exclusivas y conexión con la cultura costarricense.

¿Qué ofrece la experiencia The In-Air Coffeehouse?

Fecha y Hora de Salida: 16 de diciembre a las 11:00 a. m. ET.

Ruta: Sale del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) y llega al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) en la tarde.

Sale del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) y llega al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) en la tarde. Vuelo: Se realiza en un avión fletado con una cabina renovada, ambientada como una acogedora cafetería.

Se realiza en un avión fletado con una cabina renovada, ambientada como una acogedora cafetería. Actividades a Bordo: Momentos interactivos, incluyendo una cata de café guiada por baristas de Starbucks.

Momentos interactivos, incluyendo una cata de café guiada por baristas de Starbucks. Llegada a Costa Rica: Traslado al alojamiento en Belén para una noche de descanso.

Traslado al alojamiento en Belén para una noche de descanso. Actividades en Destino (Día 2): Mañana: Opción de yoga y día completo: Programación personalizada en Hacienda Alsacia de Starbucks, ubicada en las faldas del Volcán Poás.

¿Cómo se realizará en concurso?

La dinámica consiste en participar con un amigo (Group Drop) a través de SkyMiles Experiences, por lo que no son necesarias las millas extras. Los interesados podrán participar del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

Con esta nueva función, los socios y sus amigos, ya sea que se acaben de unir a SkyMiles o estén en camino de alcanzar el estatus Million Miler, pueden participar en grupo para tener la oportunidad de ganar aventuras inolvidables juntos. Registrarse en SkyMiles es gratuito en delta.com o en la app Fly Delta, así que cualquiera tiene la oportunidad de descubrir algo extraordinario.

Joshua Kaehler, Director General de Alianzas de Fidelización SkyMiles de Delta, afirma que “la membresía SkyMiles hace que la lealtad signifique más: más acceso, más valor y más conexión con lo que más importa”.

“Junto con socios icónicos como Starbucks, creamos experiencias superiores que enriquecen la vida cotidiana e inspiran a los socios a seguir eligiendo Delta, no solo por los lugares a los que los llevamos, sino por cómo los hacemos sentir en el camino”, agrega.

